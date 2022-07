Gemellaggio Reggio Calabria-Chalkis, il Touring Club può esultare - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Come già abbiamo evidenziato in precedenza, difficile immaginare un gemellaggio più iconico per Reggio Calabria come quello con la città di Chalkis, (vedi la suggestiva immagine nella foto grande), da cui provennero i coloni calcidesi (appunto) che fondarono la città dello Stretto.

Grande la soddisfazione per la conclusione di un iter più che quinquennale per Domenico Cappellano, Giuseppe Modafferi e Francesco Zuccarello Cimino del Club di territorio di Reggio Calabria del Touring Club italiano.

Gli step dal 2016 per arrivare al gemellaggio

«Nel 2016 all’atto della preparazione di un viaggio in Grecia di un gruppo di soci Touring, il nostro Club propose al sindaco Falcomatà l’avvio del processo – previsto dalla normativa nazionale e comunitaria – per la stipula del gemellaggio con la città di Chalkis, da dove arrivarono nel VIII sec A.C. i fondatori dell’antica Rhegion. Il sindaco – ricordano Cappellano, Modafferi e Zuccarello Cimino -, accogliendo la proposta, affidò ai soci una missiva da consegnare al Sindaco di Chalkis, cosa che avvenne il 12 dicembre del 2016 nel corso della visita di quella città. I soci furono accolti dal Sindaco e dalle altre autorità comunali con tutti gli onori.

Il 22 dicembre 2018, il consiglio comunale di Reggio Calabria approvò l’accordo bilaterale di cooperazione ed il giuramento di fraternità tra le due città. Il 24 maggio scorso, il consiglio comunale di Chalkis – dopo la pandemia, il cambio dell’amministrazione comunale di Chalkis e vari fenomeni atmosferici e tellurici – ha approvato all’unanimità gli atti trasmessi da Reggio Calabria. Pochi giorni orsono la delibera corredata dall’autorizzazione ministeriale è stata trasmessa a Reggio Calabria e come abbiamo appreso dal comunicato stampa di Palazzo San Giorgio nei prossimi mesi si procederà alla sigla a Reggio Calabria dell’accordo di gemellaggio».

Suggello dei rapporti con la comunità calcidese

Evidenzia il Club di territorio reggino del Tci che «la soddisfazione di tutti i soci ed amici del Touring Club di Reggio Calabria è massima per aver promosso tale gemellaggio, che dovrebbe suggellare ancora di più i rapporti tra la nostra città e Chalkis da dove partirono i nostri padri fondatori.

Un ringraziamento particolare sentiamo di dover rivolgere all’ingegner Stefano Bechrakis di Chalkis e alla professoressa Vasiliki Vourda di Reggio Calabria, che ci hanno supportato nei rapporti con la Grecia anche nei momenti in cui l’iter amministrativo sembrava arenato».

