Messina. Marciapiedi intorno al Savio, lavori affidati

Prevista la riqualificazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche

Sarà la Opera Appalti srl di Torregrotta a realizzare i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi che circondano l’isolato dell’Oratorio Salesiano San Domenico Savio. L’importo dell’affidamento è di 121mila 235 euro, al netto del ribasso del 20,20 %, oltre iva, a fronte di un investimento complessivo lordo da parte dell’Ente pari a 158mila 269 euro. Quest’ultima cifra comprende, oltre ai lavori e agli oneri per la sicurezza, anche le somme a disposizione dell’amministrazione per imprevisti, spese tecniche, oneri di discarica e indagini di laboratorio.

Il preventivo della ditta è stato ritenuto quello che meglio soddisfa le esigenze del Comune di Messina in base a una valutazione qualitativa ed economica, alla pregressa esperienza documentata in questa tipologia di interventi e alla disponibilità immediata per l’esecuzione.

L’affidamento è avvenuto tramite procedura diretta, dopo che il responsabile unico del progetto aveva consultato anche altre due ditte: Impresa Ptn srl e New Energy Group srl.

I dettagli dell’intervento

L’operazione, coordinata dal Servizio Manutenzione Strade e Impianti, mira a eliminare situazioni di pericolo e a garantire la fluidità della circolazione pedonale. Il progetto prevede due direttrici principali: la completa riqualificazione della pavimentazione, ormai logora in diversi tratti, e l’abbattimento delle barriere architettoniche per assicurare la piena inclusività dei percorsi.

I lavori avranno una durata stimata di 120 giorni.

Il finanziamento dell’opera è garantito interamente da fondi del bilancio comunale. L’avvio dei cantieri avverrà in regime d’urgenza, data la necessità di ripristinare prontamente la sicurezza dei marciapiedi in un’area particolarmente frequentata da giovani e famiglie.