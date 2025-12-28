“Genealogie d’arte” dei Martino allo Spazioquattro di Messina

Oggi s'inaugura la mostra di Josè, Lorenzo ed Emiliano Martino. La presentazione è dello storico d'arte De Joannon

MESSINA – S’inaugura oggi alle 18 la mostra “Genealogie d’arte” di Josè, Lorenzo ed Emiliano Martino. L’appuntamento, allo Spazioquattro di Messina, in via Ghibellina n. 120, è fino al 10 gennaio. La presentazione è dello storico d’arte e giornalista Daniele De Joannon.

Scrive il critico: “L’opera d’arte come processo di costruzione consapevole: sembra questo il massimo comune denominatore della mostra che vede insieme Josè, Emiliano e Lorenzo Martino, uniti non solo dal legame di parentela padre/figli. Ma anche da un’idea del quadro che diventa uno spazio in cui l’immagine non appare mai immediata, bensì il risultato di velature storiche, iconografiche e culturali, declinate con linguaggi, tecniche e supporti differenti (tele, stampe, olio, digitale, materiali di recupero). Infatti, se in Josè Martino la pittura si configura come una superficie stratificata, un luogo di sedimentazione del tempo e della memoria, in Emiliano la figura è progettata e resa iconica, diventando contemporaneamente protagonista, simulacro e reliquia laica, mentre, in Lorenzo, l’immagine assurge a vero e proprio ipertesto culturale, che concettualmente, attraverso disegno, geometria e astrazione, coniuga mito, storia dell’arte, architettura, iconografie religiosa e profana”.

Conclude De Joannon: “Un altro elemento che sembra accomunare fortemente Josè, Emiliano e Lorenzo è l’atteggiamento rigoroso (e rispettoso) nei confronti della tradizione e del presente, declinato con un modus operandi da cui nascono testi che appaiono, a chi scrive, di grande complessità e con più chiavi di lettura”.

Josè Martino

Josè Martino è nato a Messina dove vive e lavora. Ha frequentato il Laboratorio di Tecniche Calcografiche di Mariella Marini; è stato allievo di Riccardo Licata al Corso di Grafica Sperimentale alla Scuola Internazionale di Grafica di Venezia. Ha frequentato la Scuola di Tecniche Musive a Ravenna e di Restauro a Roma. Ha frequentato la scuola libera del nudo all’Accademia di Belle Arti di Napoli. La sua esperienza artistica si è arricchita in questi anni con realizzazioni in grafica editoriale e pubblicitaria, ceramica, gioielli, sculture in vetro e acciaio, design, cinema ed animazione. E’ stato formatore per il “Piano Nazione del Cinema” del ministero dell’Istruzione.

Lorenzo Martino

Lorenzo Martino, in arte Valdemone, è un illustratore e fumettista siciliano, nato nel 1992. Dopo la laurea in Architettura presso l’Università di Ferrara, ha frequentato la Scuola del Fumetto di Milano. Nel 2015, insieme a Emiliano Martino, Alessio Surian e Diego Di Masi, ha pubblicato il graphic novel “Danilo Dolci. Verso un mondo nuovo, Mediterraneo” con la casa editrice Becco Giallo, che lo ha rieditato nel 2025. Nel 2023 disegna copertina e illustrazioni per “Colapesce” di Ignazio Buttitta, con la casa editrice Mesogea. Realizza, inoltre, illustrazioni per libri, album musicali ed eventi e collabora con riviste e pagine online. Mentre disegna ama sentire podcast di storia, possibilmente medievale, ascoltare musica rap e riascoltare ciclicamente la discografia di De Andrè.

Emiliano Martino

Emiliano Martino è nato a Messina. Si è laureato in Architettura presso l’Università di Ferrara e ha conseguito una specializzazione in restauro architettonico presso il Politecnico di Milano. Ha lavorato per diversi anni come designer, occupandosi di branding, videomaking, graphic design e allestimenti per eventi. Attualmente è architetto presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, dove si occupa di restauro e valorizzazione culturale. Lavora principalmente tramite strumenti digitali (digital collage, photomanipulation e AI).

Immagine in evidenza Josè Martino, Le leonesse di Tarquinia.



