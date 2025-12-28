Sconfitta per Akademia Messina, il derby di Sicilia al Marsala Volley

Fine anno amaro per la squadra del coach Freschi al "PalaRescifina". Netta la superiorità delle rivali

MESSINA – Il 2025 per il Gruppo Formula 3 Akademia Messina termina con una sconfitta. Al “PalaRescifina” è Marsala Volley a conquistare il derby di Sicilia (0-3: 15-25, 15-25, 20-25) con una

prestazione perfetta. Akademia Messina non ha mai impensierito le avversarie (se non nella prima parte del terzo e ultimo parziale).

Nei primi due parziali, dominio assoluto delle biancoblù, particolarmente efficaci nel sistema muro-difesa, che mette costantemente in difficoltà l’attacco messinese. Nel terzo set, le giocatrici della squadra messinese del coach Freschi provano a reagire e restano in partita per buona parte del parziale, mostrando carattere e determinazione, ma si spengono nel finale, lasciando il bottino pieno alle Lilibetane.

Potrebbero aver influito la rescissione con Kenia Carcaces – una delle protagoniste della prima parte di campionato -, il ritorno in zona 4 di Giulia Viscioni – dopo aver fatto l’opposta per il resto della stagione (eccezion fatta per le due gare con Costa Volpino) e a cui servirà tempo per riadattarsi ai meccanismi del nuovo ruolo, l’arrivo da troppo poco tempo della nuova opposta, Anamarija Galic. E, infine, la condizione fisica precaria di diverse atlete.

Marsala è apparsa lontana dalla squadra sconfitta in casa da Casalmaggiore – solo nel turno precedente.

Con una ritrovata Amelie Vighetto (MVP della gara e Top Spiker del match con 17 punti),

un’ottima Giulia Caserta, Ferraro in regia e Cicola libero, Tajè, Kosonen e Torok, le possibilità di centrare la

qualificazione in Pool Promozione aumentano considerevolmente.