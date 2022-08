Germanà: "Il Ponte sullo Stretto è una priorità della Lega" - Tempostretto

L'intervento del deputato messinese dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini

«Dopo il signor No, ci vuole un Sì convinto per le opere del Paese, a cominciare dal Ponte sullo Stretto e bene ha fatto Matteo Salvini ad inserire la megastruttura tra le priorità della Lega in vista delle elezioni 2022. Perché il Ponte sullo Stretto non è un’opera di Messina, della Sicilia o della Calabria, è un’opera nazionale, del Paese e dell’Europa». A dirlo è il deputato messinese Nino Germanà dopo le parole di Matteo Salvini, a margine della presentazione del programma per le elezioni nazionale, che ha fatto un chiaro riferimento alla volontà, del centrodestra, di realizzare il Ponte sullo Stretto.

«Basta con le ambiguità, il Ponte va realizzato perché farebbe crescere tutto il Mezzogiorno e perché anche l’Europa lo chiede», ha aggiunto Germanà. «I 50 milioni di euro stanziati per lo studio di fattibilità affidato a Rete ferroviaria Italiana rappresentano una vergogna – ha attaccato il deputato messinese -. Dopo gli studi fatti negli anni ed i soldi spesi per un progetto definitivo, l’unico che può essere utilizzato ovvero quella del Ponte a campata unica, quei soldi sono una spesa incomprensibile. Anzi, forse sì: testimoniano come Giovannini e il Pd non hanno mai voluto il Ponte».