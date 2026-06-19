Gescal. Villa Esperia abbandonata, “a breve gli interventi” FOTO

L'allarme di Sebastian Romeo (FdI), la risposta di Giuseppe Laface, amministratore unico di Messina Servizi

MESSINA – L’ esponente del Circolo Territoriale “Zancle” di Fratelli d’Italia, ex consigliere della Terza Circoscrizione, Sebastian Romeo, denuncia ancora una volta lo stato di degrado causato dal mancato intervento di pulizia, scerbatura e messa in sicurezza della Villetta Esperia, unico polmone verde del Rione Gescal.

“E diventata un ricettacolo di spazzatura che favorisce la presenza di topi e serpenti, senza parlare della presenza di una incontrollata vegetazione che genera un concreto rischio di incendi procurando un pericolo pubblico” – dice.

Villetta Esperia rientra tra gli interventi di manutenzione di Foresta Me, finanziati con delibera di giunta numero 653 del 23 settembre 2025 per un importo di 365mila euro.

“La Villetta Esperia aveva finalmente raggiunto un valido obiettivo in termini di riqualificazione e la gente del luogo era entusiasta al pensiero di poter utilizzare l’area durante il periodo estivo, ma purtroppo ancora dovrà aspettare e nel frattempo, anziani, bambini e intere famiglie sono i primi a pagarne le spese” – dice Romeo.

La raccolta firme

Sabato 20 e domenica 21 giugno in programma anche una raccolta firme per chiedere un intervento urgente di pulizia e bonifica della Villetta Esperia; la verifica immediata delle condizioni di sicurezza dell’intera area; la collocazione di giochi per bambini; il ripristino della piena fruibilità della villetta da parte dei cittadini; l’adozione di un piano di manutenzione periodica per evitare il ripetersi delle attuali condizioni di degrado; la comunicazione ai cittadini dei tempi previsti per gli interventi richiesti.

La risposta

“L’intervento era già in programmazione – risponde l’amministratore unico di Messina Servizi, Giuseppe Laface -. In queste settimane è in corso un lavoro straordinario sugli svincoli autostradali, in particolare quello di San Filippo, perché c’è un problema di sicurezza della viabilità e rischio incendi, soprattutto in vista del forte afflusso di gente previsto per i concerti. Appena conclusa questa fase, si interverrà a Villetta Esperia”.