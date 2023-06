Giacomo Spignolo nominato tecnico della Nazionale Master - Tempostretto

Il direttore tecnico del settore hockey della Ssd Unime è stato nuovamente nominato tecnico della nazionale master

MESSINA – Dopo la conduzione della Nazionale Italiana Master 40, che lo scorso anno a Nottingham (Regno Unito) partecipò al campionato del Mondo, per il Direttore Tecnico del settore hockey della Ssd UniMe, Giacomo Spignolo, arriva un nuovo importante incarico ufficiale: il messinese, infatti, sarà ufficialmente il Tecnico della Nazionale Italiana Master 55 ai prossimi Campionati Europei, in programma a Valencia (Spagna) dal 16 al 23 Luglio 2023. Insieme a lui anche altri tre membri dello staff universitario (Raco, Pinizzotto e D’Agostino), mentre Jerry Ragonese è stato convocato tra i 18 atleti che parteciperanno alla spedizione spagnola.

Per Giacomo Spignolo questo nuovo incarico tecnico arriva dopo i tre Mondiali di Rotterdam (20149, Terrassa (2018) e Nottingham (2022), e gli Europei di Londra (2015), Tilburg (2017) e Rotterdam (2019). Una nuova sfida, dunque, accettata con grande entusiasmo dal Direttore Tecnico del settore hockey universitario: “Ringrazio la Federazione Italiana Hockey e il Settore Master per la fiducia riposta. Sarà un campionato come sempre difficile, ma avrò a disposizione un gruppo di atleti che in larga parte già conosco bene, avendoli seguiti in passato quando facevano parte della rappresentativa Master 50. È un gruppo che ritrovo con tanto piacere, forte di tanti atleti che sicuramente hanno fatto la storia delle nazionali italiane della nostra Federazione e che oggi si divertono con grande senso di responsabilità ed attaccamento alla maglia Azzurra. Con questo gruppo avremo anche la possibilità nel prossimo fine settimana di partecipare a Bologna ad un Torneo Internazionale, dove affronteremo la Germania, l’Inghilterra e la Francia (entrambe faranno parte del nostro stesso girone a Valencia), e quindi sarà sicuramente un ottimo banco di prova per vedere lo stato di forma di ogni singolo atleta.

Sull’Europeo che andremo a disputare – conclude Spignolo – c’è poco da dire: siamo nel girone B insieme a Olanda, Inghilterra e Francia, mentre nel girone A troviamo i padroni di casa della Spagna (e grandi favoriti), la Germania, la Scozia il Galles e l’Irlanda. In questa nuova avventura faranno parte del mio staff ancora una volta Pino Dagostino in qualità di Team Manager, il Prof. Roberto Raco, che si occuperà della parte atletica e fisioterapica, e Giuseppe Pinizzotto, che sarà il mio Assistente Tecnico. Come sempre si cercherà di fare e soprattutto di dare il massimo per la maglia Azzurra che avremo il piacere di rappresentare”.