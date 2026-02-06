Giallo di Montagnareale, è il giorno dei funerali

Lutto cittadino a San Pier Niceto. A Patti i funerali di Gatani. Sequestrati gli stivali dell'indagato

Messina – E’ il giorno dei funerali per le tre vittime della strage di Montagnareale, ancora sotto i riflettori degli investigatori, a caccia di una prova in grado di risolvere chiaramente il giallo.

L’ultimo saluto alle tre vittime

A San Pier Niceto oggi è lutto cittadino e l’ultimo saluto ai fratelli Devis e Giuseppe Pino sarà celebrato alle 15 a piazza Roma dove verrà proclamato un discorso biblico secondo i testimoni di Geova, credo praticato dai fratelli, che saranno poi tumulati nel cimitero del paese. Alla stessa ora nella Concattedrale di Patti saranno celebrate le esequie dell’82enne Antonio Gatani, che sarà poi seppellito a Montagnareale.

Gli indizi chiave

Intanto i carabinieri, sotto la guida della Procura di Patti, sono a lavoro per chiarire gli ultimi punti oscuri della vicenda. I sospetti sono sul 48enne amico di Gatani che quella mattina, intorno alle 6, è uscito col pensionato per dirigersi a Montagnareale, proprio nel luogo dove l’anziano ha trovato la morte. Il 48enne è ora indagato per omicidio volontario: le armi trovate nella sua abitazione, tutte regolarmente detenute, sono state sequestrate e sono ora all’esame del laboratorio dei Ris di Messina, che sta effettuando anche l’esame stub e le analisi per comparare le tracce trovate nel bosco, vicino ai cadaveri, e l’impronta degli stivali dell’indagato. L’uomo sostiene di non essersi addentrato nel bosco con l’amico e di essere tornato a casa lasciandolo sul ciglio della strada che attraversa contrada Caristia. La sua versione è ora al vaglio degli inquirenti. L’indagato è difeso dagli avvocati Filippo Barbera e Tommaso Calderone.