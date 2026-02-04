Liceo Seguenza: scientifico, artistico e linguistico per il mondo di domani. Ultimo Open Day venerdì 6 febbraio

Redazionale. Il liceo messinese diretto dalla dirigente scolastica Lilia Leonardi propone un’offerta formativa ampia e attuale

Redazionale – Scegliere la scuola superiore è uno dei primi grandi momenti decisionali nella vita di uno studente, un passaggio fondamentale che non sempre è semplice affrontare. Significa immaginare i prossimi cinque anni di crescita personale e formativa, anni che contribuiscono a definire interessi, competenze e aspirazioni. In un contesto sociale e culturale in continua evoluzione, questa scelta assume un valore ancora più significativo. La scuola diventa infatti il luogo in cui si formano le competenze del domani e si costruisce il futuro delle nuove generazioni. Per questo orientarsi con consapevolezza è oggi più che mai essenziale.

Il Liceo G. Seguenza, diretto dalla dirigente scolastica prof.ssa Lilia Leonardi, propone un’offerta formativa ampia e attuale, pensata per rispondere alle diverse passioni e aspirazioni degli studenti e accompagnarli con consapevolezza verso il futuro universitario e professionale, e propone: lo Scientifico tradizionale, all’interno del quale si trovano la curvatura Biomedica, che prevede il potenziamento della Chimica e della Biologia, e la curvatura Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), in cui si potenziano Matematica e Fisica, permettendo agli studenti di scegliere tra un ampio ventaglio di facoltà universitarie ad indirizzo tecnico-scientifico; il Liceo Scientifico-opzione Scienze Applicate, che avvia allo studio dell‘ Informatica come materia a sé stante e potenzia le ore di Scienze, anche tramite attività laboratoriali.

Per gli studenti curiosi delle lingue e delle culture straniere, il Liceo Linguistico rappresenta una scelta stimolante e ricca di opportunità. Il percorso include lo studio dello Spagnolo, del Tedesco, del Cinese e del Francese ESABAC, che consente di conseguire il doppio diploma italiano e francese. Oltre a garantire l’accesso a tutte le facoltà universitarie, il diploma linguistico apre a numerosi sbocchi professionali, tra cui quelli di interprete, traduttore, assistente di volo, tutor di lingue e addetto in aziende di import/export, offrendo prospettive concrete nel mondo del lavoro.

Il Liceo Artistico con indirizzo in Audiovisivo e Multimediale è pensato per chi desidera trasformare la propria creatività in una vera professione. Il percorso sviluppa non solo le competenze artistiche di base, ma anche abilità tecniche avanzate nella ripresa e nel montaggio video, nella progettazione grafica e videografica, nella scenografia, nel web design e nella comunicazione visiva. Televisione, cinema e digitale rappresentano oggi settori in continua evoluzione e sempre più alla ricerca di figure specializzate. Per rispondere a queste esigenze, il corso prevede l’utilizzo di strumenti professionali come fotocamere reflex, videocamere HD e software di editing fotografico e video. A completamento del percorso, gli studenti hanno inoltre l’opportunità di partecipare a uno stage a Cinecittà, un’esperienza unica che consente ogni anno un contatto diretto con il mondo del cinema e della televisione.







Anche per il prossimo anno scolastico il Liceo Seguenza confermerà i numerosi progetti e le attività che da anni arricchiscono l’offerta formativa, tra cui le certificazioni linguistiche di Inglese, Francese, Spagnolo e Cinese, il progetto sci a Tarvisio, le esperienze di intercultura, i viaggi di istruzione anche all’estero e molte altre iniziative. Grazie ai finanziamenti europei e al PNRR sono stati realizzati nuovi ambienti di apprendimento con laboratori all’avanguardia, che favoriscono un approccio didattico innovativo e inclusivo.

Un esempio significativo è rappresentato dalla curvatura STEM del Liceo Scientifico, che si avvale di ambienti digitali Apple e di dispositivi forniti dalla scuola agli studenti per l’intero anno scolastico, permettendo un monitoraggio costante degli apprendimenti. Anche le attività di laboratorio utilizzano gli iPad per la gestione degli strumenti di misura e l’elaborazione dei dati, mentre l’intelligenza artificiale viene impiegata nello sviluppo delle attività di coding e programmazione.

Il Seguenza rende inoltre concreto il principio dell’internazionalizzazione della scuola italiana, offrendo agli studenti l’opportunità di acquisire competenze trasversali attraverso esperienze di studio all’estero. Grazie all’accreditamento per il progetto Erasmus Plus, negli ultimi anni numerosi studenti hanno potuto vivere percorsi formativi in diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Germania e Francia. A questa apertura internazionale contribuiscono anche gli stage linguistici organizzati ogni anno in Francia, Inghilterra, Irlanda, Spagna e Germania.

La disponibilità di ampi spazi nei due plessi scolastici consente infine una distribuzione stabile degli indirizzi: lo Scientifico e le Scienze Applicate nella sede centrale di via Sant’Agostino, mentre il Linguistico e l’Artistico nella sede delle Ancelle Riparatrici, eliminando la necessità di turnazioni.

Grazie ai finanziamenti PNRR gestiti dalla Città Metropolitana di Messina, verrà inoltre eliminato il vecchio impianto termico a gasolio, che sarà sostituito da un moderno sistema di climatizzazione, capace di garantire ambienti confortevoli sia in inverno che in estate.

Il Liceo Seguenza aprirà le porte per l’ultimo Open Day nel pomeriggio di venerdì 6 febbraio, accogliendo gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e le loro famiglie interessate a conoscere da vicino l’offerta formativa, gli ambienti scolastici, il personale e gli studenti.

Le sedi di via Sant’Agostino n. 1 e di viale Regina Elena n. 1 saranno aperte dalle 16.30 alle 19.00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede centrale al numero 090 673569 o la sede staccata allo 090 41254, scrivere all’indirizzo email meps03000d@istruzione.it o consultare il sito www.seguenza.edu.it, oltre ai canali Facebook, Instagram e Telegram.



