Giardini Naxos. Abusa sessualmente di due colleghi, arrestato 38enne

L’accusa è di violenza sessuale aggravata e continuata

Lavorava in un albergo di Giardini Naxos e più volte avrebbe abusato sessualmente di due giovani colleghi, che nello scorso giugno hanno denunciato. Così si sono aperte le indagini dei carabinieri di Taormina, coordinati dalla Procura di Messina, che ha richiesto l’arresto dell’uomo, un 38enne originario del nord Italia che ora lavora in Calabria, per violenza sessuale aggravata e continuata.

Sulla base delle dichiarazioni delle vittime e di alcuni testimoni, i carabinieri sono risaliti alle dinamiche dei fatti, riscontrando “gravi indizi di colpevolezza”.

Così il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha emesso ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, eseguita dai carabinieri di Taormina.