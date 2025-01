Giardini Naxos. Cantiere non sicuro: multe da 50mila euro e titolare denunciato

I carabinieri della Compagnia di Taormina e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato un cantiere edile allestito a Giardini Naxos.

Il titolare della società edile, appaltatrice dei lavori del cantiere, è stato denunciato alla Procura di Messina per non aver: predisposto il piano operativo di sicurezza, dotato gli operai di idonei dispositivi di protezione individuale, rispettato, in materia di ponteggi e piattaforme, le norme necessarie volte alla sicurezza degli operai, in particolare per evitare il pericolo di caduta dall’alto e altro ancora. Inoltre, durante il controllo, i militari hanno scoperto la presenza di un lavoratore “in nero”.

Ammende e sanzioni per oltre 50.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività e l’obbligo di regolarizzare nei tempi previsti la posizione del lavoratore.