Giardini Naxos. "Degrado e sporcizia nella zona di Recanati" - Tempostretto

Rifiuti e bagni chimici riversi a terra, "una bella cartolina per i tanti turisti"

Un nostro lettore ci ha inviato alcune foto per segnalare “degrado e sporcizia” a Giardini Naxos, in particolare, nella zona di Recanati. Un’area nelle cui vicinanze ogni sabato mattina si svolge un affollato mercato. “Telefonicamente alcune persone – ci scrive – hanno anche contattato la polizia municipale, ma il risultato purtroppo non è cambiato. Per non parlare di alcuni bagni pubblici riversi a terra e inutilizzabili. “Insomma – conclude amaramente il nostro lettore – una bella cartolina per i turisti che attraversano spesso questa tratta”.