Giardini Naxos, due premi "Cavalluccio Marino" assegnati al Festival del film per ragazzi - Tempostretto

Il 30 luglio la serata conclusiva della manifestazione dedicata a don Lorenzo Milano nel centenario della sua nascita

Giardini Naxos – Cresce l’attesa per la serata finale della 28esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos (ME) che quest’anno è dedicata a Don Lorenzo Milani, nel centenario dalla sua nascita, in programma domani, domenica 30 luglio, a partire dalle ore 20.30 nella sede dell’Oratorio Don Bosco. Gli organizzatori hanno, intanto, assegnato due Premi Naxos Cavalluccio Marino.

Il primo è andato al Maestro Beatrice Venezi, direttore d’orchestra di fama internazionale e direttore artistico della Fondazione Taormina Arte Sicilia. La scelta di premiare Beatrice Venezi è stata motivata da Padre Gianluca Monte, parroco della Parrocchia San Pancrazio Vescovo, di Giardini Naxos, promotrice dell’evento e dal direttore artistico Ignazio Vasta “per l’encomiabile e costante impegno profuso nella diffusione della cultura musicale classica tra le giovani generazioni”. Hanno partecipato alla consegna della statuetta realizzata dal Maestro Turi Azzolina, anche Fulvia Toscano, Assessore alla Cultura del Comune di Giardini Naxos e il consigliere comunale Antonella Trefiletti. “Sono onorata di ricevere questo premio, che viene da una comunità che ha una grande attenzione nei confronti della cultura, dell’arte, della musica e della formazione dei giovani. Sono vicina con il cuore a sostegno di questo Festival e spero in un’ottica di collaborazione con la Fondazione Taormina Arte”, ha dichiarato Beatrice Venezi.

Il secondo Premio Naxos Cavalluccio Marino, invece, è stato assegnato all’A.S.D. Polisportiva PORTO Don Bosco, presieduta da Silvio Buzzurro, che ha ritirato il premio. Il riconoscimento è stato motivato per le importanti attività svolte sul territorio e nel sociale, visto che l’Associazione è attiva dal 1996 e per i grandi risultati sportivi ottenuti quest’anno con la squadra di pallavolo femminile: nella categoria under 12 si è aggiudicata il titolo nazionale ed è la prima associazione sportiva in Sicilia a vincere lo scudetto. Inoltre, l’under 14, sempre nel volley femminile, si è classificata terza nel campionato nazionale.

Nella serata conclusiva di domenica 30 luglio verrà anche assegnato il Premio Naxos Cavalluccio Marino al miglior film in concorso e sarà anche conferito un Premio speciale alla memoria dell’indimenticato Mons. Salvatore Cingari, ideatore e fondatore del Festival, alla pellicola che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza. Alle ore 21.30 è in programma la proiezione del fuori concorso “Non ci resta che vincere” di Javier Fesser. La manifestazione è organizzata Parrocchia San Pancrazio Vescovo, di Giardini Naxos guidata da Padre Gianluca Monte, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, dalla Città Metropolitana di Messina, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Consultorio La Famiglia, il Cinecircolo S. Quasimodo e con il Ministero della Cultura. Media Partner RadioTaorminaTV.