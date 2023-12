Giardini Naxos, il Campus dà il via alle manifestazioni natalizie - Tempostretto

Si tratta di un orientamento alle emozioni, elemento indispensabile per educare a scelte ragionate e consapevoli

GIARDINI NAXOS – Tutto pronto all’Istituto Comprensivo “Giardini” di Giardini Naxos e Gaggi per la prima edizione del Campus Orientarsi, che si svolgerà sabato 2 dicembre, dalle 9 all’interno del plesso centrale.

“Si tratta della prima volta – afferma il dirigente scolastico William D’Arrigo – in cui una scuola del primo ciclo darà spazio all’intera filiera orientante: dalle scuole del secondo ciclo, alla formazione professionale, dagli ordini professionali ai mestieri e le professioni, dalle forze dell’ordine e le forze armate al volontariato. Inoltre – ha aggiunto – essendo un vero e proprio campus, spazio sarà dedicato anche ad un orientamento che, in verticale, inizia dalla scuola dell’infanzia e prosegue per tutti gli ordini di scuola. Si tratta di un orientamento alle emozioni, elemento indispensabile per educare a scelte ragionate e consapevoli”. Alla fine della giornata si avvieranno le manifestazioni natalizie organizzate dalla scuola jonica che, quest’anno, si annunciano particolarmente ricche ed interessanti.