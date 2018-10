"Io e mia nipotina combattiamo il tumore col sorriso. The Sisters ci aiuta"

GIARDINI NAXOS. Domenica, alle 18, serata di beneficenza, al "Frontemare" di Giardini Naxos, organizzata da "The Sisters", sodalizio che vuole dare sostegno ai malati di tumore. I fondi raccolti saranno destinati ad alleviare la degenza dei pazienti dei reparti dell'ospedale "San Vincenzo" di Taormina che si occupano di questa malattia.

L'iniziativa è nata da un'idea di Vanessa Lizio (presidente), Thamara Alberti (vice presidente), Rosanna De Pasquale (segretaria) e Tatiana Alberti (socia). "Assieme alla mia nipotina combattiamo - dice Vanessa - ognuno il suo tumore. The Sisters nasce perché lottiamo contro la malattia con il sorriso. Noi sorridiamo o almeno ci proviamo... "The Sisters" vuole riuscire a rendere meno faticoso l'iter di cure che, a parte il dolore fisico e mentale, riesce a diventare problematico per ogni tipo di esigenza che serve nel quotidiano. La nostra associazione vuole essere un aiuto concreto sia per il malato che per le strutture, che seguono tutte queste persone che soffrono, perché, fidatevi, si soffre, si soffre tanto".

"The Sisters" è un associazione senza scopo di lucro che si autofinanzia. Chiede, quindi, qualsiasi tipo di donazione per aiutare tutte quelle persone in difficoltà, per agevolare il degente in qualsiasi mancanza, per ospitare chi non ha alloggio e soprattutto per stare vicino ai meno fortunati. "Il nostro motto - conclude Vanessa - è "Più siamo e meglio è...".