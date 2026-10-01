Giardini Naxos. Tenta di dare fuoco al condominio in cui abita e aggredisce i carabinieri, arrestato 27enne

Cataste di legno e benzina davanti a casa sua al piano terra

Nel pomeriggio di ieri, a Giardini Naxos (ME), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato in flagranza un 27enne, di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “tentato incendio” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.

L’arresto è scaturito da una richiesta di intervento pervenuta al numero di emergenza 112, con cui era stata segnalata la presenza di un uomo in stato di alterazione che aveva minacciato di incendiare il condominio ove risiedeva.

I militari si sono immediatamente recati nello stabile in questione, ove – insieme a personale dei Vigili del Fuoco – è stato accertato che, sull’uscio dell’abitazione dello straniero (ubicata al pianterreno dell’edificio), era stata collocata una catasta di legna cosparsa di benzina, di fianco alla quale era stata lasciata una stufa accesa.

Alla luce della gravità della situazione che si era presentata, i Carabinieri si sono messi subito alla ricerca del 27enne, rintracciato poco dopo in una vicina stazione di servizio mentre stava riempiendo di benzina una bottiglia.

Nella circostanza, l’uomo – ancora in stato di alterazione – si è scagliato contro i militari che avevano cercato di calmarlo, i quali sono stati costretti a immobilizzarlo per evitare che potesse nuocere.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno poi consentito ai Carabinieri di ricostruire in dettaglio i vari atti che l’uomo aveva compiuto poco prima, al punto da arrecare una situazione di grave pericolo per l’incolumità di tutte le altre persone che abitavano nel suo condominio.

Pertanto, il 27enne è stato arrestato e portato al carcere di Messina Gazzi in attesa di decisione del giudice.