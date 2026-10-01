Messina. Condotta danneggiata, niente gas in alcune case del centro

L'inconveniente durante lavori di riqualificazione urbana

Oggi, a Messina, in viale San Martino, un’impresa terza, estranea a Italgas, impegnata in lavori di riqualificazione urbana, ha danneggiato una condotta del gas, provocando una dispersione.

I tecnici Italgas, prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza l’area interessata e stanno procedendo alla riparazione del danno subìto.

Per consentire l’intervento, è stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura di gas ad alcune utenze della zona. Italgas prevede di ripristinare la fornitura in giornata, salvo imprevisti.