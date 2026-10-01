 Messina. Condotta danneggiata, niente gas in alcune case del centro

Messina. Condotta danneggiata, niente gas in alcune case del centro

Redazione

Messina. Condotta danneggiata, niente gas in alcune case del centro

giovedì 01 Ottobre 2026 - 11:50

L'inconveniente durante lavori di riqualificazione urbana

Oggi, a Messina, in viale San Martino, un’impresa terza, estranea a Italgas, impegnata in lavori di riqualificazione urbana, ha danneggiato una condotta del gas, provocando una dispersione.

I tecnici Italgas, prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza l’area interessata e stanno procedendo alla riparazione del danno subìto.

Per consentire l’intervento, è stato necessario interrompere temporaneamente la fornitura di gas ad alcune utenze della zona. Italgas prevede di ripristinare la fornitura in giornata, salvo imprevisti.

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