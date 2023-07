Giardino botanico sui colli, centinaia di visitatori nella prima settimana di apertura VIDEO - Tempostretto

Tante anche le presenze straniere

MESSINA – Un’oasi di biodiversità sui Colli San Rizzo, è questo il Giardino Botanico Peloritano (ex Centro polifunzionale), inaugurato dieci giorni fa, tantissimi visitatori lo scorso week end ne hanno scoperto le bellezze naturalistiche, godendo anche della frescura dei nostri colli. Tante anche le presenze straniere.

Un’area demaniale regionale di circa 16mila metri quadrati con oltre 400 entità botaniche spontanee e coltivate. Attraverso dei pannelli con codici QR è possibile scoprire le caratteristiche delle varie piante e degli ambienti: il giardino delle farfalle, quello delle rocce, quello delle piante utili e delle specie fruttiere coltivate, oltre a quello della flora peloritana. Suggestiva e d’impatto visivo la carta litologica della Provincia di Messina, un’installazione di una decina di metri sulla quale sono riportate tutte le formazioni rocciose del territorio peloritano. Il giardino è una vera e propria aula didattica naturale.

Per piccoli gruppi è possibile visitare il giardino dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 13. Per gruppi con visita guidata si può effettuare la prenotazione alla mail servizio.me.sviluppo rurale@regione.sicilia.it

indirizzata al dirigente del servizio per il territorio di Messina, o tramite telefono al numero 090661349. Ingresso gratuito.