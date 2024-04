Assistenza fragili. Faro 85, vertenza verso lieto fine: stanziati 10 milioni per le strutture siciliane

Dopo due settimane di proteste, finalmente la buona notizia per i lavoratori

MESSINA – Buone notizie per i lavoratori della Cooperativa Faro 85: la vertenza che li vedeva in protesta da due settimane sotto la sede dell’ASP di Messina è stata finalmente risolta. Nel pomeriggio di oggi, le segreterie regionale e territoriale della CISL FP e quella della CISL Messina hanno ricevuto la conferma dell’avvenuta firma sul decreto per l’accreditamento dei fondi per le prestazioni rese dalle strutture in convenzione che si occupano dei soggetti fragili. Tra queste, naturalmente, figura anche la Cooperativa Faro 85.

La Regione Siciliana, nel decreto appena firmato, ha messo a disposizione ulteriori 10 milioni di euro in più complessivamente per tutte le strutture siciliane. A Messina è toccata una quota di oltre quattro milioni di euro. “Non è mai mancato il sostegno da parte del sindacato”, affermano il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera, il segretario generale della Cisl Messina Antonino Alibrandi e la segretaria generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri.

“Adesso siamo certi che anche l’Asp, che con il manager Cuccì si è impegnata fattivamente per il raggiungimento del risultato, ottenuti i presupposti economici per la sottoscrizione della convenzione con la cooperativa, si attivi prontamente per dare un segnale tangibile ai lavoratori che forniscono un servizio fondamentale per persone fragili in una struttura storica di Messina come il Don Orione”.

La Cisl Fp di Messina, inoltre, “ringrazia e riconosce il grande lavoro svolto dal responsabile del dipartimento terzo settore Antonio Rodio, dalla segretaria aziendale Francesca Anastasi e a tutto il CdA che ha consegnato al sindacato di viale Europa la fiducia per raggiungere in maniera sinergica un risultato positivo per la città”. La Cisl Fp ha invitato tutti i lavoratori a rimanere uniti e vigili per difendere i propri diritti e per garantire la qualità dei servizi socio-assistenziali.