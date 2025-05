Giardino Corallo, venerdì l’inaugurazione del nuovo palcoscenico coperto

Salvo La Rosa e altri artisti terranno a battesimo la struttura. Ingresso gratuito ma con prenotazione. Sabato maxi schermo per la finale di Champions League dell'Inter

Il Giardino Corallo si arricchisce di una nuova e moderna struttura scenica: un palcoscenico coperto, tecnologicamente avanzato, realizzato per rendere lo spazio sempre più adatto ad accogliere eventi culturali, musicali e artistici di alto livello.

L’opera, finanziata dall’Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, che ha fortemente sostenuto l’idea di attrezzare l’importante area all’aperto del “Corallo” con una struttura più adeguata alle moderne esigenze di spettacolo, consta di un palco dalle dimensioni di 12 mt. x 10, interamente coperto e dotato di una struttura motorizzata che consente l’applicazione di elementi scenotecnici di alto profilo come richiesto dalle produzioni più esigenti (impianti sonori sospesi, ledwall).

Particolare soddisfazione esprime l’ Assessora regionale Elvira Amata “per la sinergia tra il Comune di Messina ed il Teatro Vittorio Emanuele, rappresentati dal Sindaco Federico Basile e dai vertici del Teatro rispettivamente, il Presidente Orazio Miloro e il Sovrintendente Gianfranco Scoglio, che volge verso la definitiva riqualificazione della storica area del Giardino Corallo, affidata dall’ente proprietario in concessione all’Associazione Development, con il chiaro obiettivo di renderla interamente fruibile alla comunità messinese per la rappresentazione di spettacoli di livello artistico e come spazio funzionale per attività culturali collaterali”.

“Grazie alla convenzione siglata con il Comune di Messina – afferma il Sindaco Basile – l’Associazione Culturale Development, già protagonista nella promozione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento in città, potrà valorizzare ulteriormente il Giardino Corallo attraverso questa nuova struttura. Un risultato reso possibile da una sinergia virtuosa tra l’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, l’Ente Teatro Vittorio Emanuele e il Comune di Messina. Il Giardino Corallo, spazio storico della nostra città, torna così ad essere pienamente fruibile, in un percorso di rigenerazione urbana che mira a restituirlo alla cittadinanza come luogo identitario e punto di riferimento per la vita culturale e sociale”.

“L’E.A.R. Teatro di Messina è lieto – dichiarano il Presidente Miloro ed il Sovrintendente Scoglio – di aver contribuito con la collocazione del palco coperto al percorso di riqualificazione della struttura comunale che, nel contempo, offrirà alle numerose compagnie ed associazioni messinesi uno spazio attrezzato anche per l’attività teatrale, per la quale l’ente si è riservato un periodo di utilizzo nell’ambito della stagione artistica comunale”.

L’evento inaugurale

Grazie a questa sinergia di intenti l’Associazione Culturale Development ha organizzato per venerdì 30 maggio, alle ore 21, un evento gratuito di inaugurazione della nuova struttura, intitolato “The Opening”, che vedrà la partecipazione di autorità istituzionali e sarà presentato da Salvo La Rosa, con gli interventi artistici dei noti cabarettisti Manlio Dovì e Francesco Scimemi. L’ingresso alla serata è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma è necessario prenotare il titolo di accesso sul sito ufficiale: www.giardinocorallo.com

Sabato 31 maggio, invece, sarà la volta di una serata dedicata allo sport: il Giardino Corallo ospiterà infatti la proiezione su maxischermo della finale di Champions League “Paris Saint Germain – Inter”, dando ufficialmente il via alla programmazione estiva. Il calendario proseguirà venerdì 7 giugno con il “Festival del Cinema”, che vedrà la partecipazione di artisti di fama nazionale.