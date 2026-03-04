Ginnastica ritmica, buoni riscontri per l’UniMe dal campionato individuale

Impegnate a Misilmeri le farfalle universitarie hanno ottenuto risultati che confermano il lavoro quotidiano e la qualità del percorso tecnico

Prosegue il momento positivo delle farfalle della ginnastica ritmica della Ssd UniMe, protagoniste anche al Campionato Individuale LA1–LA2 andato in scena a Misilmeri nello scorso weekend. Dopo le ottime uscite delle scorse settimane, ancora grandi prestazioni, podi e piazzamenti di rilievo per le ginnaste grigi-azzurre, che confermano la crescita costante dell’intero team Ginnastica.

Le giovani atlete universitarie hanno portato in pedana a Misilmeri esercizi curati nei dettagli, dimostrando sicurezza, determinazione e un evidente miglioramento tecnico. Nella categoria LA1 sono arrivati risultati di grande prestigio: Benanti Beatrice ha conquistato il secondo posto nella classifica generale, chiudendo seconda sia al corpo libero sia alla palla, mentre Agnosto Annamaria ha ottenuto anch’ella la seconda posizione assoluta, impreziosita dal primo posto al corpo libero e dal secondo alla palla. Importanti segnali di crescita anche nella categoria LA2. Nella fascia A1, Mazzeo Federica ha chiuso dodicesima nella classifica generale, con un buon settimo posto al corpo libero. In A2, Lucà Gaia ha ottenuto la dodicesima posizione assoluta, salendo sul podio alla palla con un brillante terzo posto, mentre Maisano Nives ha concluso tredicesima nella generale, sfiorando il podio alla palla con il quarto punteggio. In A3, Sapienza Elena ha terminato quattordicesima nella generale, mostrando solidità nell’esercizio al corpo libero. Positiva anche la prova di Gugliotta Francesca, categoria A4, che ha chiuso ottava nella classifica generale, con un sesto posto al corpo libero e un quarto alla palla.

Risultati che confermano il lavoro quotidiano svolto in palestra e la qualità del percorso tecnico intrapreso. Le performance viste a Misilmeri si inseriscono in un cammino di crescita continuo che, gara dopo gara, sta consolidando sicurezza ed esperienza nelle giovani ginnaste della Ssd UniMe. Lo staff tecnico può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti stagionali, forte di un gruppo coeso e motivato che continua a dimostrare, in ogni uscita, progressi concreti e grande entusiasmo.