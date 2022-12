Giochi per bambini e panchine nelle villette di Messina, completati i lavori FOTO - Tempostretto

Gli interventi di miglioramento dell'arredo urbano hanno interessato numerosi quartieri e villaggi

MESSINA – Con il completamento oggi dei lavori a piazza Casa Pia, si sono conclusi gli interventi di installazione di nuovi giochi per bambini e panchine in alcune piazze e villette di Messina. I lavori di miglioramento dell’arredo urbano disposti dall’Amministrazione comunale hanno interessato: villetta Principessa Mafalda, villaggio Unrra, villetta dietro scuola Salvo D’acquisto, piazza Chiesa Molino, Altolia Piazza Duomo, Gesso in via Onofrio Gabriele, villetta Fiore Rosso bivio Zafferia, villetta ex dolciaria Manna Zafferia. Sono state posizionate nuove panchine, oltre che in alcune delle aree sopra citate, anche in piazza Santa Domenica a Pistunina e in piazza Giuffrè al villaggio Aldisio, area oggetto di un intervento di restyling.