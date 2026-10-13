Giochi Senza Quartiere 2026, al via la quinta edizione: Messina punta su sport, inclusione e partecipazione

Dal 17 ottobre al 7 novembre, le sette Municipalità saranno protagoniste di un percorso dedicato a bambini, giovani e famiglie, con una giornata conclusiva a Villa Dante

Messina si prepara a vivere la quinta edizione dei Giochi Senza Quartiere, l’iniziativa che mette al centro lo sport, il gioco e la partecipazione come strumenti di aggregazione, inclusione e condivisione. La manifestazione, promossa dal Comune di Messina e da Messina Social City, è stata presentata oggi a Palazzo Zanca. All’incontro hanno preso parte il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche giovanili, Iris Forami, il presidente di Messina Social City, Francesco Giorgio, la presidente della V Commissione consiliare, Silvia Bosurgi, insieme ai presidenti e rappresentanti delle Circoscrizioni.

L’edizione 2026 coinvolgerà progressivamente i territori cittadini, trasformando piazze, spazi pubblici e luoghi di aggregazione in occasioni di incontro e partecipazione. Un progetto che punta a valorizzare il ruolo dei quartieri nella vita della città, favorendo il dialogo tra generazioni e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e alle famiglie.

“Quella dei Giochi Senza Quartiere è un’idea nata quasi per caso e cresciuta nel tempo fino a diventare un appuntamento capace di coinvolgere tante realtà del territorio – ha affermato il sindaco Basile -. Non si tratta di una competizione agonistica, ma di un’occasione per stare insieme, divertirsi e rafforzare il senso di comunità. Il calendario, che prenderà il via il 17 ottobre per concludersi a novembre, attraverserà i quartieri coinvolgendo le diverse realtà locali. Anche i colori scelti per rappresentare le Circoscrizioni contribuiranno a dare identità e riconoscibilità a ciascun territorio. Sono iniziative come questa che possono aiutare Messina a crescere, rafforzando il senso di appartenenza e la partecipazione dei cittadini”.

“Siamo qui per presentare la continuità di un’iniziativa che mette al centro il gioco e lo sport, elementi fondamentali per coinvolgere i giovani e favorire la socializzazione – ha sottolineato l’assessora Forami -. Quest’anno, per la prima volta, saranno sette le Circoscrizioni coinvolte in un percorso che valorizza il gioco di squadra e la collaborazione. Ringrazio i sette presidenti per la disponibilità e il contributo offerto all’organizzazione: una Messina che cresce è una città capace di fare rete tra le sue Municipalità. Un ringraziamento va anche al presidente di Messina Social City, alle parrocchie e alle istituzioni scolastiche che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa. Il percorso si concluderà con la grande finalissima a Villa Dante, un momento di festa e condivisione per tutta la città”.

Il presidente di Messina Social City, Francesco Giorgio, ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della quinta edizione, sottolineando il valore della continuità e della collaborazione tra le realtà coinvolte. “Anche se i quartieri si confronteranno attraverso il gioco e le attività sportive, il messaggio più importante resta quello dell’unione: l’obiettivo non è soltanto partecipare o vincere, ma creare legami, favorire l’incontro e rafforzare il senso di comunità. La giornata conclusiva a Villa Dante, in uno spazio riqualificato e restituito alla città, rappresenterà un’ulteriore occasione per condividere i risultati di questo percorso”, ha detto Giorgio.

All’incontro hanno partecipato, per le Circoscrizioni presenti, il vicepresidente della Prima Municipalità Alfredo Manganaro, il presidente della Seconda Davide Siracusano e il consigliere Salvatore Lanfranchi, oltre al presidente della Terza Municipalità Lino Cucè e al presidente della Sesta Sasha Cardile. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore dei Giochi Senza Quartiere come occasione di aggregazione, divertimento e partecipazione, capace di rafforzare la collaborazione tra le Municipalità e la rete tra istituzioni, associazioni e cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di garantire continuità a iniziative di questo tipo e di raggiungere anche le zone più periferiche della città, affinché ogni comunità possa sentirsi parte integrante del progetto. Al centro, dunque, lo spirito di squadra, la condivisione e la valorizzazione di tutti i quartieri, in un clima di sana competizione.

Le attività prenderanno il via sabato 17 ottobre e coinvolgeranno progressivamente le Municipalità cittadine, con appuntamenti mattutini e pomeridiani nei diversi quartieri. La manifestazione si concluderà sabato 7 novembre a Villa Dante, con una giornata finale dedicata allo sport, alla condivisione e alla partecipazione.

Sabato 17 ottobre

I Municipalità – ore 10.00: Oratorio Santa Maria della Speranza, Santo Stefano Medio.

Oratorio Santa Maria della Speranza, Santo Stefano Medio. II Municipalità – ore 15.30: piazza Felicia Barlotta, Santa Lucia sopra Contesse.

Domenica 18 ottobre

III Municipalità – ore 10.00: piazza Ferrarotto, rione Aldisio.

piazza Ferrarotto, rione Aldisio. V Municipalità – ore 15.30: Centro Polisportivo Giovanni XXIII.

Sabato 24 ottobre

IV Municipalità – ore 10.00: piazza Casa Pia.

piazza Casa Pia. VII Municipalità – ore 15.30: scuola elementare di Massa Santa Lucia.

Domenica 25 ottobre

VI Municipalità – ore 10.00: anfiteatro di Sperone.

Sabato 7 novembre

Finalissima – ore 10.00: Villa Dante.

La quinta edizione dei Giochi Senza Quartiere si conferma così un appuntamento dedicato non soltanto allo sport e al gioco, ma anche alla costruzione di legami, alla valorizzazione dei territori e alla partecipazione attiva della comunità. Un percorso che mette al centro i quartieri e le persone, con l’obiettivo di fare della condivisione il risultato più importante della manifestazione.