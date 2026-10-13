 Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux

Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux

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Luci, ombre, azione! Torna il Cineclub dei Piccoli, quattro giorni di magia al Cinema Lux

martedì 13 Ottobre 2026 - 06:30

Redazionale. Dal 15 al 18 ottobre a Messina cortometraggi, laboratori e uno spettacolo di ombre. E in anteprima una pellicola del 1946 tornata a nuova vita

Redazionale – C’era una volta il cinema, e c’era una volta una lanterna che proiettava sogni su una parete bianca. Dal 15 al 18 ottobre 2026 il Cinema Lux di Messina si trasforma in una macchina del tempo: torna il Cineclub dei Piccoli, il festival che da sette anni fa battere il cuore dei bambini e delle bambine davanti al grande schermo.

Il tema di questa edizione è il cinema delle origini e il pre-cinema, un viaggio alla scoperta di come nascono le immagini in movimento. Il programma è un invito a stupirsi: cortometraggi da guardare a occhi spalancati, laboratori creativi per trasformarsi in piccoli cineasti e un incantevole spettacolo teatrale di ombre, dove la fantasia prende vita sulla scena.

E poi c’è la grande sorpresa. Il festival, promosso dall’Associazione Arknoah e diretto da Francesco Torre, ha deciso di restituire al pubblico un vero tesoro: “Andersen – L’acciarino magico” (Fyrtøjet), film del 1946 tratto dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen e considerato il primo lungometraggio d’animazione danese. Quattro anni di lavorazione, una copia conservata nella Cineteca comunale e il lavoro appassionato di Maurilio Forestieri e Isabella La Fauci della Cineteca dello Stretto hanno permesso di riportarlo sul grande schermo, come mai prima d’ora. «Vogliamo proteggere la memoria del cinema per i più giovani», spiega Torre. L’obiettivo? Salvare una pellicola all’anno.

Ma il Cineclub dei Piccoli è soprattutto un festival fatto dai ragazzi: a decretare i vincitori del concorso di cortometraggi, nelle categorie Kids Club e Teens Club, saranno infatti gli studenti, come già nel 2025, quando i votanti sono stati più di 1.500 in tre regioni. Accanto alle scuole di Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte, anche la cittadinanza è invitata a partecipare, tra proiezioni, laboratori e incontri con professionisti del settore.

Quattro giorni da non perdere, per grandi e piccoli. Segnatevi la data e portate con voi la curiosità!

Per maggiori informazioni visita il sito cineclubdeipiccoli.it e i canali social del festival.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con il supporto di Sicilia Film Commission.

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