Gioia Tauro. Arrestato un uomo per detenzione di arma clandestina e minacce aggravate

Il sospettato è stato rintracciato nella sua attività commerciale, eccezionalmente aperta nonostante la festività

GIOIA TAURO – Agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un uomo per detenzione illegale di un’arma da fuoco, con matricola abrasa e munizioni, oltre che per minacce aggravate. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un cittadino residente nel comune di Gioia Tauro, era stata minacciata con un’arma da fuoco al termine di una discussione verbale con un altro individuo. Gli agenti, accorsi sul luogo, hanno rassicurato la vittima e acquisito elementi fondamentali per identificare l’autore del gesto. Il sospettato è stato rintracciato nella sua attività commerciale, eccezionalmente aperta nonostante la festività.

La successiva perquisizione effettuata dagli agenti ha confermato i sospetti: l’arma, una pistola con matricola abrasa, è stata trovata nell’immediata disponibilità dell’uomo, pronta per l’uso e accompagnata da munizioni. Il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.