Gioia Tauro. Giorgio Di Munno è il nuovo dirigente del Commissariato della Polizia di Stato

Di Munno, primo dirigente della Polizia di Stato, ha preso il posto di Luciano Rindone, destinato alla Questura di Messina

GIOIA TAURO – Si è insediato il nuovo dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro, Giorgio Di Munno, primo dirigente della Polizia di Stato, che prende il posto di Luciano Rindone,

destinato alla Questura di Messina. Di Munno, dirigente di consolidata esperienza, ha nel corso degli anni ricoperto numerosi incarichi. Dopo aver frequentato il 7^ corso di formazione per vice commissario, presso l’Istituto Superiore di Polizia, venne assegnato al Commissariato della Polizia di Stato

di Lamezia Terme, dove è rimasto dal 1995 al 2001. Successivamente dirige il Commissariato di

di Omegna, in provincia di Verbania, fino al 2002. Da questa data sino al 2003 dirige il Commissariato di di Melfi (PZ) e dal 2007 al 2008 il Commissariato di San Severo (FG). Successivamente è approdato alla dirigenza della Squadra Mobile di Perugia, poi di Ancona e di Padova sino al 2016. In seguito ha diretto il Commissariato di Cesena sino al 2019 e, negli ultimi 5 anni, la Squadra Mobile di Venezia. Al dottor Di Munno ed al dottor Rindone sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte del questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa.