Gioia Tauro. I nuovi locali dell’Istituto ‘Severi’ sezione ‘Nautico’ in un bene confiscato alla criminalità

Falcomatà: “Giornata importante, Gioia Tauro si riappropria di un presidio sociale e culturale. Una scuola in un bene confiscato è la vittoria dello Stato sulle logiche criminali”

GIOIA TAURO – Sono stati consegnati alla comunità scolastica dell’Istituto di istruzione superiore ‘Severi’ a Gioia Tauro, i nuovi locali destinati alla sezione ‘Nautica’. Si tratta di un intervento finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, per un ammontare di circa 180mila euro, e realizzato in un immobile confiscato alla criminalità organizzata, di circa 460 mq, lungo la SS 111.

Per l’occasione era presente il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, insieme al vicesindaco Carmelo Versace, con delega all’edilizia scolastica, al consigliere delegato all’Istruzione, Rudi Lizzi e al dirigente metropolitano del settore Edilizia , Giuseppe Mezzatesta. Il nuovo plesso scolastico era stato chiesto dal dirigente dell’Istituto Severi, per urgenti necessità di reperire nuovi locali da destinarsi ad aule in previsione dell’incremento della popolazione scolastica prevista per l’anno 2024-2025.

La Città metropolitana ha quindi deciso di destinare il locale confiscato a tale scopo, avendo preventivamente verificato che presentava caratteristiche dimensionali adeguate allo scopo, apportando tutte le modifiche e migliorie tecniche/strutturali, eseguite dalla società in house, Castore spl srl. Sono state ricavate 6 aule richieste, un laboratorio, una segreteria, un locale ripostiglio ed i servizi igienici suddivisi per docenti, alunni, alunne e portatori di handicap. La sezione ‘Nautico’ torna quindi a Gioia Tauro, dopo diversi anni nel corso dei quali è stato ospitato anche fuori comune. I lavori sono iniziati nella prima metà del mese di agosto ed ultimati lo scorso 30 settembre. Tutte le nuove aule sono dotate di comfort termico con l’installazione di nove climatizzatori e pompe di calore.

“Una giornata storica per Gioia Tauro – ha affermato il sindaco partecipando alla consegna dei nuovi locali scolastici – finalmente si riappropria di un presidio sociale e culturale. Saluto la sindaca Scarcella che potrà far crescere la propria comunità, facendola camminare sui sentieri di trasparenza e legalità. E’ un momento significativo anche per la Città metropolitana, che conferma la scelta vincente con la società Castore che si è occupata dei lavori di ristrutturazione e adeguamento. Un ringraziamento particolare va al vicesindaco Carmelo Versace e ai nostri consiglieri delegati, Lizzi e Conia”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi alla consegna dei nuovi locali scolastici”.

“Questo momento – ha aggiunto – è di altissimo valore simbolico per Gioia Tauro ma anche per l’intera area metropolitana di Reggio Calabria che vanta il primato del più alto numero di beni confiscati. Ecco questo primato vogliamo realizzarlo anche restituiti alla collettività, come fatto in questo caso con l’istituto scolastico ‘Severi’. I cittadini devono avere la percezione che quando un bene viene confiscato definitivamente, poi potrà essere riassegnato per fini sociali, culturali o altro. Questa è una vittoria della squadra Stato – ha concluso Falcomatà – che ci ricorda anche il sacrificio delle forze dell’ordine, della magistratura che hanno svolto un lungo lavoro di indagine, poi il sequestro e la confisca fino alla riassegnazione”.

Per il vicesindaco metropolitano Versace “investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra terra. I giovani sono una ricchezza di cui non possiamo privarci. Ecco perché, su iniziativa del sindaco Falcomatà, siamo impegnati da sempre affinché su tutto il territorio metropolitano, per il miglioramento degli edifici scolastici ed in molti casi a nuove realizzazioni di istituti, più moderni ed al passo con i tempi”.

Per il consigliere Lizzi “è davvero bello e soddisfacente leggere nei volti dei ragazzi la soddisfazione di frequentare una scuola bella ed attrezzata. Questa di Gioia Tauro – ha aggiunto – fa parte di una programmazione attenta, voluta dal sindaco Falcomatà, indirizzata al miglioramento degli spazi di didattica, con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di studiare di più e meglio”.