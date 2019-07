Gioiosa Marea. Pioggia di finanziamenti per l’edilizia scolastica - Tempostretto

Diversi i finanziamenti in arrivo, nel comune di Gioiosa Marea. Tra i progetti anche l’adeguamento di una porzione attualmente inutilizzata della scuola materna da adibire a nido d'infanzia.

Il comune di Gioiosa Marea punta all’edilizia scolastica. In arrivo una vera e propria pioggia di finanziamenti, che permetteranno di ristrutturare e adeguare gli edifici scolastici.

“Con questi interventi –ha dichiarato il sindaco, Ignazio Spatanò- si andranno a completare e migliorare tutti gli ambienti scolastici fruiti dai nostri bambini. Tuttavia questo è solo l’inizio. L’impegno di questa amministrazione, naturalmente, proseguirà per permettere un celere avvio e completamento di tutte le opere”.

Tra i progetti finanziati, per un importo di 409.732,12 euro, l’adeguamento di una porzione attualmente inutilizzata della scuola materna da adibire a nido d’infanzia. Si tratta di un progetto finanziato grazie ai fondi del Pofesr Sicilia, Azione 9.3.1 per il quale il comune comparteciperà alle spese di realizzazione con un’ulteriore somma di 45.525,79 euro.

Finanziamenti in arrivo anche per ulteriori quattro progetti, inseriti nell’aggiornamento del piano triennale regionale con D.D.G. 3088/ISTR del 01 luglio 2019. Nello specifico si parla di 1.097.195,18 euro per lavori di adeguamento della scuola primaria di Gioiosa centro, di 1.210.183,20 euro per lavori di adeguamento della scuola media di San Giorgio, di 404.323,18 euro per lavori di adeguamento della scuola elementare di San Giorgio e, infine, di 980.000 euro per il completamento dell’impianto polivalente che sarà utilizzato dagli studenti della scuola media.