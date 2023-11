Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative a Messina - Tempostretto

Dalla corsa podistica, con partenza dalla prefettura, a Palazzo Zanca in rosso, al corteo di "Non una di meno" e alla presentazione del corto "Omayma"

MESSINA – 25 novembre 2023: come reagisce Messina in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne?

Una corsa podistica alle 10 dalla prefettura e al tramonto Palazzo Zanca si tinge di rosso

In occasione della Giornata, il Comune di Messina illuminerà al tramonto la facciata di Palazzo Zanca di colore rosso. “Il rosso è il colore universalmente riconosciuto quale simbolo della violenza di genere e per questa ragione sarà il filo conduttore delle diverse iniziative che si svolgeranno a Messina per sensibilizzare la cittadinanza e coinvolgere giovani e adulti in una riflessione collettiva su questo tragico fenomeno. A dare il via alle iniziative sarà una corsa podistica a carattere ludico motorio, organizzata dalla prefettura e dalla Città di Messina, con partenza alle ore 10 dalla sede del palazzo di governo”, si legge in una nota.

Saranno presenti a piazza Duomo anche le équipe delle varie forze dell’ordine impegnate nel contrasto dei reati contro la persona, i Centri antiviolenza, le associazioni di volontariato impegnate in questo settore, a disposizione di tutti quelli che vorranno informazioni.

La maglietta del liceo “Basile”: “Dice che m’ama ma non m’ama”

La manifestazione si inserisce nella programmazione delle iniziative attuate nell’ambito del Protocollo interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina. Per l’occasione gli studenti del liceo artistico “Basile” hanno disegnato una maglietta con lo slogan “Dice che m’ama ma non m’ama”, che saranno distribuite gratuitamente ai partecipanti in un gazebo allestito nelle vicinanze del luogo della partenza in prossimità di villa Mazzini. La camminata a passo libero lungo si snoderà lungo le vie del centro cittadino e si concluderà a piazza Unione europea.

Nel pomeriggio, al tramonto palazzo Zanca sarà illuminato di luce rossa. L’amministrazione del sindaco Federico Basile ha così condiviso e accolto le richieste di Fidapa Messina Capo Peloro e Fidapa sezione Messina in sinergia con Ammmi (Associazione mogli medici italiani), presiedute rispettivamente da Annamaria Argento, Emanuela Di Pasquale e Lilly Cavallaro, Unitamente alle socie delle due sezioni della Federazione donne arti professioni e affari e le socie dell’Ammi “testimonieranno con la loro presenza a piazza Unione Europea, cui parteciperà il sindaco Basile, il loro contributo finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del rispetto”, si evidenzia in un comunicato. Alle 16 appuntamento davanti a Palazzo Zanca con il sindaco e il consigliere comunale Dario Carbone.

Il corteo di “Non una di meno”

Dalle 15 alle 19 è previsto il corteo “Non una di meno”, con concentramento dei partecipanti alle 15 presso l’area pedonale di largo Seggiola e partenza alle 16 da via Cesare Battisti, lungo il percorso via Cannizzaro, piazza Pugliatti (lato Università), piazza Maurolico (lato Tribunale), vie Cannizzaro, Cesare Battisti e I Settembre, piazza Duomo, via San Giacomo, largo San Giacomo e via Garibaldi, con arrivo intorno alle 19 in piazza Unione Europea (nell’area antistante il Monumento dei Caduti).

Per consentire il regolare svolgimento, con decorrenza dalle 15 di sabato 25 e limitatamente al tempo impiegato per il passaggio del corteo, divieto di transito veicolare lungo le strade impegnate dal corteo. Rimossi i dissuasori di transito presenti in via I Settembre, in corrispondenza dell’intersezione con via Battisti e tutte le strutture (dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc.) relative alle occupazioni di suolo pubblico presenti in via I Settembre, nel tratto compreso tra via Battisti e piazza Duomo.

La presentazione del corto “Omayma”

Già ha ricevuto numerosi riconoscimenti nei festival e viene presentato per la prima volta a Messina. “Omayma – Orme nel tempo” di Fabio Schifilliti sarà presentato ufficialmente a Messina sabato 25 novembre, nel corso di un evento speciale ospitato al Cinema Lux a partire dalle ore 18. Un film tratto da una storia vera, una storia di femminicidio. Un fatto di cronaca avvenuto proprio qui a Messina: Omayma Benghaloum (nella foto) il 4 settembre del 2015 venne uccisa a bastonate dal marito sotto gli occhi delle quattro figlie piccole. Una vita fatta di lavoro e di libertà: era questo che la giovane tunisina sognava per lei e per le sue quattro figlie, che quando avvenne l’omicidio avevano dai 4 ai 12 anni.

La sceneggiatura è stata realizzata da Paolo Pintacuda e Schifilliti, mentre la protagonista è interpretata dalla nota attrice tunisina Mariam Al Ferjani. Il cast si compone di Hossein Taheri, attore teatrale, televisivo e cinematografico tunisino che ha girato parecchi film e lavorato anche in Italia per Checco Zalone, nel marito Faouzi; M’Barka Ben Taleb è Fatma; Sara Abbes è Rania e Giulia Migliardi nella parte della figlia Esra.

Il cortometraggio è stato prodotto dall’associazione “Arknoah” di Messina, con produttore esecutivo Francesco Torre, e realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema con il sostegno della Regione siciliana, assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo e della Sicilia Film Commission.

