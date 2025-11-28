 Giornata dell'Albero, iniziative dei Lions nelle scuole di Alì Terme e S. Teresa

Gianluca Santisi

venerdì 28 Novembre 2025 - 19:41

Gli alunni, guidati dai docenti e dagli operatori del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina, hanno piantato un albero di ulivo e seminato bulbi floreali in spazi dedicati

All’insegna della condivisione è stata celebrata anche nella riviera jonica la Giornata Nazionale dell’Albero. Grazie all’iniziativa del Lions Club di S. Teresa di Riva, in due distinti eventi nelle scuole primarie e dell’infanzia di S. Teresa di Riva e di Alì Terme, sono stati coinvolti nelle attività di sensibilizzazione oltre 400 alunni.

Dopo il saluto delle dirigenti scolastiche, Enza Interdonato e Maria Elena Carbone, e dei rappresentanti delle rispettive amministrazioni comunali, sono intervenuti il presidente del Lions Club santateresino, Salvatore Parlato, che ha fatto rilevare la tradizionale attenzione dell’associazione  alla sensibilizzazione sull’ambiente partendo prioritariamente dai bambini; mentre Andrea Donsì, coordinatore regionale Lions dell’Area Ambiente, ha sottolineato come natura e ambiente siano un binomio da proteggere e amare,  e come l’albero costituisca il bene più importante per l’esistenza dell’umanità. 

L’incontro ad Alì Terme

In rappresentanza dell’Ordine degli Agronomi, è intervenuto Daniele Mento, il quale ha intrattenuto i piccoli alunni elargendo suggerimenti e consigli per favorire lo sviluppo delle piante, su come curarle e tutelarle soprattutto a garanzia dell’equilibrio degli ecosistemi.

A conclusione degli incontri, gli alunni, guidati dai docenti e dagli operatori del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale di Messina, hanno piantato un albero di ulivo e seminato dei bulbi floreali in spazi dedicati. A ricordo della bella giornata di festa, a ciascuno dei giovani partecipanti è stata donata una matita sprout da piantare, un segnalibro e un cappellino. 

La festa dell’albero a S. Teresa di Riva

