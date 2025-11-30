 Giornata mondiale Aids, incontro a Messina per sensibilizzare i giovani

Redazione

domenica 30 Novembre 2025 - 21:17

Il Comune di Messina lo promuove assieme a molte altre realtà lunedì 1 dicembre, nel segno della prevenzione, dalle 9.30 al Palacultura

MESSINA – “Noi siamo le nostre scelte”. In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, il Comune di Messina organizza un incontro per sensibilizzare i giovani nel segno della prevenzione. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 al Palalcultura. Lo organizza insieme all’associazione Arcigay Makwan Messina, all’Università degli Studi di Messina, all’Asp di Messina, All’Azienda Ospedaliera Policlinico, all’Azienda Ospedaliera Papardo, Messina Social City, Atm, alla Croce Rossa, alla Lelat, Avis, Opi, Sism, Comitato Consultivo A.O. Papardo, Comitato Consultivo Ircss Bonino Pulejo, Confconsumatori Aps, Rcs, un evento dedicato ai giovani per promuovere informazione, prevenzione e consapevolezza.

Sottolinea l’amministrazione. “L’incontro vuole rafforzare il ruolo attivo dei ragazzi, favorire scelte consapevoli e contrastare lo stigma ancora legato all’Hiv. Attraverso momenti di confronto, testimonianze e interventi di esperti sanitari, i giovani potranno acquisire conoscenze utili per la propria salute e per quella della comunità”.

Durante la mattinata sono previsti:
• interventi informativi sulla prevenzione e sul contesto attuale dell’HIV;
• spazi di dialogo e partecipazione con studenti e operatori;
• attività dedicate al coinvolgimento e alla responsabilizzazione dei giovani.

Viene sempre evidenziato: “Noi siamo le nostre scelte non è solo uno slogan, ma un invito alla consapevolezza e alla responsabilità per offrire ai ragazzi strumenti concreti per comprendere l’importanza della prevenzione e per superare pregiudizi e disinformazione. L’iniziativa rientra nel percorso del Comune di Messina volto a promuovere salute, educazione e partecipazione attiva tra le nuove generazioni”.

