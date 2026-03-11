 Giornate Fai 2026. Visite a San Placido Calonerò, Casalvecchio e Castello di Patti

Redazione

mercoledì 11 Marzo 2026 - 13:40

A Messina apre il Monastero benedettino di San Placido Calonerò, visite anche a Casalvecchio e Patti

Sabato 21 e domenica 22 marzo la provincia di Messina ospiterà le Giornate FAI di Primavera 2026, un’occasione per scoprire bellezze, storia e paesaggi meno conosciuti attraverso percorsi guidati da studenti e da volontari del FAI.

In vista degli appuntamenti, la Delegazione FAI di Messina ha indetto una conferenza stampa venerdì 13 marzo, alle ore 10:30, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, dedicata alla presentazione del programma delle giornate, alla descrizione dei siti coinvolti nel capoluogo e in provincia, ai relativi percorsi di visita, alla distribuzione di materiale informativo e alle modalità di partecipazione.

All’incontro parteciperanno: Flavio Santoro, vicesindaco della Città Metropolitana di Messina; Gianluca Bonsignore, sindaco di Patti; Marco Saetti, sindaco di Casalvecchio Siculo; Nico Pandolfino, capo Delegazione FAI di Messina; Pietro La Tona, dirigente dell’IIS “Minutoli” di Messina; Carmelo Lembo, presidente dell’Associazione Bios.

Tre saranno i siti aperti al pubblico durante le giornate: a Messina il Monastero Benedettino di San Placido Calonerò, a Patti il Castello della Scala e il borgo di Casalvecchio Siculo, ciascuno con scorci e atmosfere che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Le visite guidate saranno curate dagli studenti delle scuole coinvolte nel programma e dai volontari del FAI.

