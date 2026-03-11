L’Upim torna a Messina e sul Viale San Martino: sorgerà al posto di Benetton

Mentre si lavora all'interno, in vetrina spunta l'avviso per la ricerca di personale: tre posizioni aperte
MESSINA – I locali che a lungo hanno ospitato il marchio Benetton saranno rimessi a nuovo per accogliere un marchio storico. Si tratta di Upim, storica catena italiana di grandi magazzini, che a Messina manca ormai da diversi decenni.
Upim torna sul Viale San Martino
L’Upim è stato un luogo storico per la città e i cittadini. Per i più giovani (perché sicuramente ai più datati non bisognerà ricordarlo), sorgeva nel palazzo oggi occupato da Coin. E adesso tornerà proprio sul Viale San Martino, affacciandosi sulla nuova isola pedonale.
Tre posizioni aperte
Mentre l’attesa cresce, all’interno si lavora per ristrutturare i locali. E in vetrina, invece, campeggia un avviso relativo a tre posizioni aperte per entrare “a far parte del team Upim”. L’azienda, infatti, cerca sales manager, visual merchandiser e magazziniere.
Finalmente una bella notizia x la citta ed il commercio cittadino, visto che i locali sono in pieno centro. Vento in poppa all’iniziativa economica che potrebbe compensare qualche perdita di posti di lavoro
bella notizia per la nostra citta, almeno arriva qualche posto di lavoro ma proprio per questo parramu in italianu , si cerca, responsabile vendite, vetrinista qualificato, magazziniere e come mai non “store” ….ahahahah si scherza