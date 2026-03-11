 L'Upim torna a Messina e sul Viale San Martino: sorgerà al posto di Benetton

mercoledì 11 Marzo 2026 - 08:30

Mentre si lavora all'interno, in vetrina spunta l'avviso per la ricerca di personale: tre posizioni aperte

MESSINA – I locali che a lungo hanno ospitato il marchio Benetton saranno rimessi a nuovo per accogliere un marchio storico. Si tratta di Upim, storica catena italiana di grandi magazzini, che a Messina manca ormai da diversi decenni.

Upim torna sul Viale San Martino

L’Upim è stato un luogo storico per la città e i cittadini. Per i più giovani (perché sicuramente ai più datati non bisognerà ricordarlo), sorgeva nel palazzo oggi occupato da Coin. E adesso tornerà proprio sul Viale San Martino, affacciandosi sulla nuova isola pedonale.

Tre posizioni aperte

Mentre l’attesa cresce, all’interno si lavora per ristrutturare i locali. E in vetrina, invece, campeggia un avviso relativo a tre posizioni aperte per entrare “a far parte del team Upim”. L’azienda, infatti, cerca sales manager, visual merchandiser e magazziniere.

  1. Bruno 11 Marzo 2026 08:49

    Finalmente una bella notizia x la citta ed il commercio cittadino, visto che i locali sono in pieno centro. Vento in poppa all’iniziativa economica che potrebbe compensare qualche perdita di posti di lavoro

  2. pippinu 11 Marzo 2026 09:35

    bella notizia per la nostra citta, almeno arriva qualche posto di lavoro ma proprio per questo parramu in italianu , si cerca, responsabile vendite, vetrinista qualificato, magazziniere e come mai non “store” ….ahahahah si scherza

