L’Upim torna a Messina e sul Viale San Martino: sorgerà al posto di Benetton

Mentre si lavora all'interno, in vetrina spunta l'avviso per la ricerca di personale: tre posizioni aperte

MESSINA – I locali che a lungo hanno ospitato il marchio Benetton saranno rimessi a nuovo per accogliere un marchio storico. Si tratta di Upim, storica catena italiana di grandi magazzini, che a Messina manca ormai da diversi decenni.

Upim torna sul Viale San Martino

L’Upim è stato un luogo storico per la città e i cittadini. Per i più giovani (perché sicuramente ai più datati non bisognerà ricordarlo), sorgeva nel palazzo oggi occupato da Coin. E adesso tornerà proprio sul Viale San Martino, affacciandosi sulla nuova isola pedonale.

Tre posizioni aperte

Mentre l’attesa cresce, all’interno si lavora per ristrutturare i locali. E in vetrina, invece, campeggia un avviso relativo a tre posizioni aperte per entrare “a far parte del team Upim”. L’azienda, infatti, cerca sales manager, visual merchandiser e magazziniere.