Giornate Fai di primavera, riscoprire il MuMe con 500 ciceroni eccellenti...+1 VIDEO - Tempostretto

MESSINA – E’ il Museo di Messina il luogo del cuore che il Fai vuole contribuire a far riscoprire, alla città e ai suoi ragazzi come ai turisti, nel 2023. Con la guida del neo capo delegazione Nico Pandolfino, la sezione messinese del Fondo per l’Ambiente Italiano riparte, con una nuova spinta, dedicando la giornata di primavera alla scalinata del MuMe.

In prima linea come sempre gli studenti delle scuole cittadine, ben 500 i ragazzi coinvolti in questa edizione che accoglieranno e accompagneranno i visitatori nel percorso…più uno: il robot Pepper, “allievo” dell’istituto Verona Trento, anche lui apprendista cicerone. Il robot è in fase sperimentale ma è già in grado di offrire molte informazioni, sia sul MuMe che sul Fai, e sarà coinvolto nella tre giorni messinese, che si apre venerdì 24 con la giornata dedicata appunto alle scuole.

Nel giorni 25 e 26 marzo la passeggiata nella “Spianata dei Greci” è aperta a tutti, con ingresso libero. I ragazzi e i volontari Fai guideranno i visitatori nella estesa area espositiva all’aperto che fa parte del complesso edilizio del MuMe e si affaccia sullo Stretto di Messina. Il percorso che ha inizio nell’area dell’ex filanda Mellinghoff, in cui saranno esposti materiali delle precedenti edizioni, vedrà la presenza del Comitato promotore Uniti per il Cimitero Vecchio di Santo Stefano di Camastra, candidato come Luogo del Cuore 2022, che è risultato il sito più votato in Sicilia e il tutto il Sud.

Il coinvolgimento delle scuole



La manifestazione, organizzata grazie alla collaborazione con il Museo Regionale di Messina, e la

disponibilità del direttore, architetto Orazio Micali e del personale tutto, ha avuto il patrocinio del Comune di Messina e delle partecipate AMAM, ATM e Messina Social City. La giornata è stata presentata infatti da Pandolfino insieme a Micali, al sindaco Federico Basile e i vertici delle partecipate.



Coinvolte le scuole: IC ” Villa Lina Ritiro”; IC “G. Mazzini”; IIS ” La Farina Basile”; Liceo Statale “E. Ainis”; IC “Paradiso”; IIS Liceo Classico “F. Maurolico”; IC “E. Drago”; IIS “Verona Trento”; IC “G. Martino” Tremestieri; IC“San Francesco di Paola”; IC “G. Catalfamo”; IC “E. Vittorini”; IC “Pascoli- Crispi” ed il ”; Liceo Scientifico “G. Seguenza”. Al microfono, insieme a Pandolfino, spiegano l’importanza dell’iniziativa tre degli studenti universitari coinvolti: Syria Karol Mortelliti dell’Ainis, cicerone Fai sin dalle scuole medie, Vittoria Irrera e Alessandro La Penna del Maurolico.

L’ingresso è gratuito, sarà possibile sostenere il FAI con l’iscrizione a quota agevolata o con un

contributo libero.