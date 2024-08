Giostra. Vietato giocare nella villetta S. Chiara VIDEO

Un'importante occasione di socialità per bambini e adulti che sfuma tra inciviltà e disattenzione delle istituzioni

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La villetta S. Chiara a Giostra nel degrado tra rifiuti e giochi rotti. I bambini non ci possono neanche andare. Non si puliscono nemmeno le grate di scolo dell’acqua piovana”.

Le immagini che ci sono state inviate sono la cruda testimonianza di una scommessa sinora perduta. Uno spazio aggregativo che può costituire un’importante occasione di socialità per i residenti del quartiere è abbandonato al suo destino. L’accumulo in un angolo dei pavimenti antitrauma è la riprova di come le buone intenzioni siano rimaste sulla carta.

I vandali fanno, purtroppo, la loro parte rompendo i giochi per bambini ma Messina Servizi e il Comune dovrebbero fare la loro, attuando interventi di manutenzione che assicurino alla villetta la piena funzionalità e l’accessibilità in condizioni dignitose.