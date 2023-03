Giovani spacciatori arrestati a Giardini Naxos, percepivano il reddito di cittadinanza - Tempostretto

Hanno 19 e 20 anni. Avviate le procedure di revoca del beneficio economico

GIARDINI NAXOS – I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 19enne di Giardini Naxos e un 20enne di Taormina, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i carabinieri stavano monitorando i movimenti dei due giovani, insospettiti dai loro sistematici spostamenti effettuati con gli scooter, nel pieno della notte, per raggiungere un’abitazione a Letojanni. All’alba di ieri, a Giardini Naxos, i militari hanno quindi fermato i due mentre, in sella su ciclomotori, si stavano dirigendo verso la cittadina di Letojanni. Sottoposti a perquisizione personale e sui mezzi, sono stati trovati in possesso di oltre 100 grammi di marijuana, verosimilmente destinati all’attività di spaccio. Ritenendo che presso l’abitazione che sarebbe stata raggiunta dai due giovani potesse essere detenuta altra droga, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione anche nello stabile, che ha permesso di trovare ulteriori 900 grammi circa di marijuana e oltre 60 grammi di cocaina, nonché tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.

La droga, inviata al Ris Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata unitamente a e alla somma di danaro. I due giovani, invece, sono stati arrestati e, all’esito dell’udienza con rito direttissimo, sul loro conto il giudice ha disposto la misura l’obbligo di dimora con permanenza in casa durante le ore notturne. Sono state avviate le procedure per la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza percepito dai due arrestati.