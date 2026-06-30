Gioventù Nazionale Messina rinnova i vertici provinciali e cittadini

Dario Nostro è stato indicato nuovo presidente provinciale, Armando Falliti nuovo presidente della città di Messina

MESSINA – Nella cornice del Palacultura di Messina si è svolto il congresso provinciale e cittadino di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. L’appuntamento ha rappresentato un momento cruciale per il movimento sul territorio, segnando il rinnovo formale dei vertici del coordinamento provinciale e cittadino.

Le nuove cariche in Gioventù Nazionale

I numerosi militanti giunti da diversi comuni della provincia messinese hanno scelto una linea unitaria, affidando la guida del coordinamento provinciale a Dario Nostro, che assume la carica di Presidente per l’intera provincia di Messina. Contestualmente, l’assemblea ha eletto i membri del coordinamento provinciale e cittadino e ha stabilito l’elezione di Armando Falliti come nuovo presidente di Gioventù Nazionale per la città di Messina.



Faranno parte del coordinamento provinciale: Marco Finocchio che assumerà anche la carica di vice presidente, Antonio Cartaregia, Patrick Cosentino, Francesco Merendino, Giuseppe Offerente, Simona Pagano e Mattia Stanzione. Faranno parte del coordinamento cittadino: Gianluca Bianco, che assumerà la carica di vicepresidente, Pietro Majolino, Massimiliano Marchese, Emanuele Maurotto, Marco Parisi e Antonio Urbano.

I lavori del Congresso

Durante l’evento si sono susseguiti numerosi interventi dedicati all’analisi della politica locale e alle prospettive generazionali della destra sul territorio. A testimoniare l’importanza dell’appuntamento erano presenti diversi esponenti delle istituzioni locali, regionali e nazionali, tra cui l’assessore regionale al Turismo On. Elvira Amata,il Presidente dell’ERSU di Messina Alberto De Luca, il dirigente nazionale di FDI Ciccio Rizzo oltre ai membri del coordinamento provinciale e cittadino del partito.

Ha aperto i lavori una delegazione dei vertici nazionali del movimento giovanile, rappresentata da Francesco Armone (vicepresidente nazionale di Azione Universitaria), Riccardo Ponzio (presidente nazionale di Azione Studentesca), Nicola D’Ambrosio (presidente nazionale di Azione Universitaria) e Andrea Piepoli (membro dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale).

Il nuovo coordinamento provinciale e cittadino di Gioventù Nazionale Messina avvia quindi il proprio mandato con l’obiettivo di consolidare la presenza del movimento sul territorio e rafforzare il dialogo con le nuove generazioni. L’attività dei prossimi mesi sarà orientata alla promozione di iniziative politiche e formative, al radicamento nei comuni della provincia e all’approfondimento delle principali tematiche legate al mondo giovanile, con particolare attenzione a occupazione, partecipazione e disagio sociale.