“Giravolta di Basile sul ponte, sacrifica Messina sull’altare di un’opera sbagliata”

Polemica di Invece del ponte sull'incontro di oggi con Ciucci. Il deputato Gallo invece loda gli "effetti positivi delle misure compensative per la città"

MESSINA – “Apprendiamo di un incontro sul ponte al Municipio di Messina tra il presidente della società Stretto di Messina Ciucci, il sindaco Basile e il commissario dell’Autorità di sistema dello Stretto, il neo-pontista Ciccio Rizzo. Il sindaco avrebbe ottenuto rassicurazioni circa l’ottenimento di ben 34 milioni (sic!) per riparare le buche delle strade cittadine e intervenire sulla rete idrica colabrodo della nostra città. Poi caffè e foto di rito, con sorrisi di circostanza e tanti saluti”. Tra ironia e vis polemica, interviene il comitato “Invece del ponte“.



Continua la nota: “Sarebbero queste quindi le “misure compensative” reclamate dai nostri amministratori? Che fine hanno fatto le proteste e le richieste messe per iscritto nella relazione consegnata dal sindaco alle Commissioni riunite della Camera dei deputati il 23 aprile 2023? E che fine hanno fatto le osservazioni

presentate dalla Città metropolitana alla Commissione Via (Valutazione d’impatto ambientale) del ministero dell’Ambiente nell’aprile 2024?”.

Dalle denunce di un anno fa alla giravolta di oggi

Insiste “Invece del ponte”: Appena un anno fa Basile diceva: “Non si può pensare di prendere un documento di 10 anni fa, aggiornarlo, e dire che quello è il progetto del ponte”, denunciando, per esempio, le centinaia di camion che passeranno in città o gli espropri di Contesse e “la galleria da Gazzi a Papardo a sei sette metri sotto le nostre case”. E concludeva gonfiando il petto: “Io mi prendo le ‘sputazzate’, ma la mia città non la baratto”! Ebbene, dall’anno scorso il progetto non è cambiato di una virgola; i camion aggiuntivi per la città, gli espropri a Contesse (e a Ganzirri e Torre Faro) e “la galleria da Gazzi al Papardo a sei metri dalle nostre case” sono sempre gli stessi. Chi ha cambiato idea forse è lei, signor sindaco. La città lei non la baratta, ma così la regala e la fa strangolare”.

“Lei, sindaco, ha cambiato idea sul ponte”



E ancora: “I 34 milioni per le buche sulle strade non sono neanche un baratto: sono l’offerta sacrificale di Messina sull’altare di un’opera sbagliata, inutile e dannosa. La giravolta dell’amministrazione ormai è palese, come il nuovo posizionamento di alcuni soggetti che fino a poco tempo fa manifestavano fortissima contrarietà al devastante progetto del ponte. I cittadini di Messina però non hanno cambiato idea, non si fanno né barattare né regalare. Continueremo a lottare e vinceremo la battaglia”.

Gallo: “Le opere compensative un effetto positivo per Messina, Basile pragmatico”

Di diverso tono il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo: “L’incontro di oggi tra il presidente della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, il sindaco, Federico Basile e il neo commissario dell’Autorità portuale, Ciccio Rizzo, deve essere motivo di grande soddisfazione per tutti i messinesi a prescindere dalla loro posizione sulla realizzazione di questa grande infrastruttura. Le opere cosiddette compensative rappresentano infatti un effetto positivo e concreto per la città di Messina. Questo è anche il frutto dell’atteggiamento costruttivo e pragmatico del sindaco Basile e – senza falsa modestia – del mio lavoro in Parlamento, volutamente tenuto lontano da riflettori e proclami”.

“Il mio ordine del giorno che impegnava il governo e un ringraziamento alle deputate Siracusano e Varchi”

Continua Gallo: “A tal proposito ricordo ai più distratti l‘ordine del giorno da me presentato e approvato dalla Camera il 20 dicembre scorso che impegnava il governo ad “adottare le iniziative di

competenza volte a prevedere, che la società Stretto di Messina inizi i lavori delle opere e delle misure compensative, concordate tra Comune di Messina e ministero delle Infrastrutture, contestualmente, ovvero prima, dell’avvio dei lavori del manufatto stabile. In questo frangente colgo l’occasione per ringraziare le deputate Matilde Siracusano (Forza Italia) e Carolina Varchi (Fratelli d’Italia), che mi hanno aiutato a raggiungere questo risultato”.

