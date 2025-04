“Il progetto Ponte non può essere approvato, diffidiamo il Cipess”

Il comitato Invece del ponte oggi a Messina in conferenza stampa: "Il dossier Iropi è un bluff, manca l'indicazione delle soluzioni alternative"

MESSINA – “Il bluff degli Iropi e l’anello mancante. Ecco perché non può essere approvato il progetto ponte sullo Stretto. Manca la valutazione dei progetti alternativi. Invieremo dunque una formale diffida a Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) e Consiglio dei ministri perché non si permetta di autorizzare, sulla base del dossier Iropi, ciò che non può essere approvato”. A sostenerlo, in conferenza stampa, nella sala ovale del Comune di Messina, il comitato “Invece del ponte”.

Iropi è un acronimo inglese che sta per “Imperative Reasons of Overriding Pubblic Interest”, ovvero “motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico”. Sottolinea Elio Conti Nibali: “Quella del governo (delibera dello scorso 9 aprile, n.d.r.) è una relazione vuota, 45 pagine che non dimostrano i motivi di rilevanza pubblica. Devono dimostrare che non esista alcuna alternativa al progetto unica campata. Non basta una pagina che non dimostra nulla”. E aggiunge Conti Nibali: “Si tratta di un’opera che viola la direttiva Habitat, con siti distrutti a Dinnammare e sui Peloritani. E si dovrebbero contemplare le opere compensative, che non vengono citate nel dossier”.

Al suo fianco, l’economista Guido Signorino, che ha preparato un dossier, e l’avvocato Carmelo Briguglio. Quest’ultimo ha rimarcato “l’assenza clamorosa nell’indicare le soluzioni alternative, come richiesto dall’Europa. E ricordo che un ponte a più campate sarebbe decisamente meno impattante sul piano ambientale ed economico. Troppe incongruenze e cose non vere. 15 miliardi per il risparmio di mezz’ora. Non veniamo rispettati, come cittadini dello Stretto, e i sostenitori del ponte si contraddicono. Va esaminata la possibilità di rivolgerci alla Procura europea”.

Nei giorni scorsi, il deputato e leader Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi Sinistra, ha presentato un’altra diffida al Cipess contro il progetto. Da parte sua, il professore Signorino evidenzia che “si fa riferimento a un documento tecnico di 40 anni fa. E il ministero quattro anni fa parlava di valide soluzioni alternative”.

“Nella relazione manca la dimostrazione dell’assenza di alternative meno impattanti dal punto di vista ambientale”

In particolare, hanno messo in evidenza Conti Nibali e Signorino: “Secondo il governo la relazione Iropi, approvata il 9 aprile dal Consiglio dei ministri, sul progetto del ponte sullo Stretto, giustificherebbe definitivamente davanti all’Unione europea la deroga ambientale (articolo 6.4 della Direttiva Habitat) per costruire il ponte malgrado la negativa Valutazione d’incidenza ambientale (Vinca). Il tutto dimostrando che il ponte è l’unica soluzione possibile e che esistono motivi imperativi di interesse pubblico (i famosi Iropi) per la sua realizzazione. Invece il documento è la prova che il progetto non è approvabile. A parte l’inconsistenza degli Iropi, manca assolutamente la dimostrazione del punto di partenza, cioè l’assenza di alternative meno impattanti dal punto di vista ambientale. Senza questo “anello mancante” non è possibile procedere”.

“Invece del ponte” evidenzia che il progetto dichiara esplicitamente: “L’analisi non prevede alcun

intervento alternativo di progetto”. E la relazione Iropi “non presenta alcuna integrazione o approfondimento. Il documento dedica a questo aspetto cruciale poco più di una paginetta, limitandosi ad affermare – senza prove né rimandi a studi tecnici – che l’ipotesi del ponte a campata unica è preferibile, contraddicendo relazioni presentate negli ultimi anni dallo stesso ministero delle Infrastrutture. Le motivazioni esposte, molto opinabili, sono in ogni caso di natura economico-sociale, quando la normativa richiede una valutazione esclusivamente ambientale. Gli imperativi motivi di interesse pubblico sono inconsistenti”.

Articoli correlati