Ponte sullo Stretto. Ciucci: “Entro 10 giorni inviamo a Ue piano con misure compensative”

Il presidente della società Stretto a Palazzo Zanca offre garanzie al sindaco su viabilità e risorse idriche

“L’obiettivo è di inviare entro dieci giorni all’Unione Europea il piano comprensivo delle misure compensative. Poi il via libera del Cipess entro fine giugno, poi 40 giorni per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi a fine estate l’avvio dei lavori“.

Il presidente della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, torna a Palazzo Zanca per incontrare il sindaco Federico Basile, e fare il punto sull’iter in corso. All’incontro anche il vicesindaco Salvatore Mondello e il neo commissario dell’Autorità Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo.

Viabilità, acqua e pedaggio Messina Nord

Ciucci ha fornito al sindaco “garanzie su viabilità e risorse idriche”, mentre pomeriggio è previsto un incontro con il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane, Filippo Nasca, sul tema del pedaggio di Messina Nord – Villafranca.

“Se il cronoprogramma verrà rispettato – dice il sindaco Federico Basile -, l’obiettivo è di avere già da settembre le misure compensative: 34 milioni per rifare le strade e altri fondi per mitigare le perdite idriche, oltre a quanto già si sta facendo”.

