Giro podistico delle Eolie. Anche la terza tappa incorona i leader Lollo e Nanu - Tempostretto

STROMBOLI – L’isola di Stromboli ha fatto da ideale cornice alla terza tappa del “20° Giro Podistico delle Eolie”, manifestazione Fidal, organizzata dalla Polisportiva Europa Messina, che terminerà sabato 10 settembre a Vulcano. Tris di successi per Antonino Lollo e Ana Nanu, che hanno rafforzato, così, ulteriormente la loro leadership in classifica, mettendo un’ipoteca sui primi posti finali maschile e femminile. Domani (giovedì 8 settembre, ndr) atleti e accompagnatori si godranno una giornata di meritato riposo, mentre si tornerà a correre venerdì 9 a Salina (9 km).

Il percorso molto tecnico, reso affascinate dalle viuzze del centro, è stato completato due volte dai 71 partecipanti per una distanza totale di 6,4 km, caratterizzati da continui saliscendi e dallo sprint conclusivo per tagliare il traguardo, posto a pochi metri dal mare. Lollo (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) ha allungato subito con un’irresistibile progressione, conclusa in 22’53”. Piazza d’onore per Mattia Guidetti (Corradini Rubiera) con il crono di 25’19”. Terzo Nicola Bettini (Atletica Gavardo), quarto Luigi Guidetti (Corradini Rubiera), quinto Rossano Pisciottano (Runner Canino) e sesto Tiziano Favaron della Triton. Dopo di loro, Nanu (Atletica Rimini) ha messo in riga l’agguerrito “trenino” delle donne; per lei vittoria solitaria in 28’38”. Seconda la mai doma Federica Qualizza (Gruppo Sportivo Natisone), giunta con 38” secondi di ritardi e tallonata da Sonia Donnini (PanariaGroup). A seguire si sono classificate Valerie Anne Woodland (Podistica Messina), Francesca Colafati (Fidippide) e Roberta Lodesani della Corradini Rubiera.

