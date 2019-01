Operazione Terzo Livello, scagionata Angela Costa

Esce dall'inchiesta Terzo Livello Angela Costa, moglie dell'ex consigliere comunale Giuseppe Chiarella, coinvolta nell'indagine come presidente di una delle cooperative che secondo gli inquirenti erano ricondubicili alla ex presidente del consiglio comunale Emilia Barrile.

La Costa, difesa dall'avvocato Salvatore Silvestro, è comparsa ieri davanti al Gup Monia De Francesco, che l'ha assolta "per non aver commesso il fatto". Anche il giudice per le indagini preliminari che aveva firmato gli arresti di luglio aveva detto no alla richiesta di misura cautelare nei suoi confronti. Adesso per lei la vicenda processuale finisce qua.

Per Emilia Barrile e gli altri imputati, invece, il processo va avanti davanti ai giudici del Tribunale.

Qualche giorno fa i giudici hanno ammesso tra le parti civili l'Amam e il comune di Messina, poi hanno aggiornato il processo a febbraio per sentire i primi testimoni.

Leggi qui: il processo