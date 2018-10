Terzo Livello, processo a gennaio per Emilia Barrile e gli altri indagati

<p>Vanno tutte al vaglio del Tribunale le posizioni delle persone coinvolte nell’operazione<a href="https://www.tempostretto.it/tags/operazione-terzo-livello"><em><strong> Terzo Livello.</strong></em></a> Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari, che nella tarda serata di oggi ha rinviato a giudizio tutti gli indagati, ad eccezione di Angela Costa, che ha chiesto di essere giudicata col rito abbreviato e tornerà davanti al Gup <strong>De Francesco</strong> a gennaio prossimo per la sentenza. L’imprenditore Sergio <strong>Bommarito, </strong>invece, ha chiesto l’associazione ai servizi sociali.</p>

<p>VAnno a giudizio, quindi,<span style="font-size: 13px;"> Emilia </span><strong style="font-size: 13px;">Barrile,</strong><span style="font-size: 13px;"> i manager pubblici Leonardo </span><strong style="font-size: 13px;">Termini</strong><span style="font-size: 13px;"> e Daniele </span><strong style="font-size: 13px;">De Almagro,</strong><span style="font-size: 13px;"> vertici dell’Amam, il già dirigente comunale di Milazzo Francesco </span><strong style="font-size: 13px;">Clemente</strong><span style="font-size: 13px;"> e il costruttore mamertino Vincenzo </span><strong style="font-size: 13px;">Pergolizzi</strong><span style="font-size: 13px;">, insieme alle figlie Teresa, Stefania e Sonia. A processo anche Angelo e Giuseppe</span><strong style="font-size: 13px;"> Pernicone, </strong><span style="font-size: 13px;">di Santa Lucia sopra Contesse, già coinvolti nell’inchiesta Matassa, Michele </span><strong style="font-size: 13px;">Adige,</strong><span style="font-size: 13px;"> il commercialista Marco </span><strong style="font-size: 13px;">Ardizzone, </strong><span style="font-size: 13px;">Elio </span><strong style="font-size: 13px;">Cordaro, </strong><span style="font-size: 13px;">Tony </span><strong style="font-size: 13px;">Fiorino,</strong><span style="font-size: 13px;"> Giovanni </span><strong style="font-size: 13px;">Luciano,</strong><span style="font-size: 13px;"> Vincenza </span><strong style="font-size: 13px;">Merlino </strong><span style="font-size: 13px;">e Carmelo</span><strong style="font-size: 13px;"> Pullia. </strong><span style="font-size: 13px;">Il giudice ha quindi accolto la richiesta della Procura, ribadita oggi in aula dal PM, e dopo aver ascoltato i difensori, gli avvocati Nino </span><strong style="font-size: 13px;">Favazzo</strong><span style="font-size: 13px;">, Nunzio</span><strong style="font-size: 13px;"> Rosso,</strong><span style="font-size: 13px;"> Salvatore </span><strong style="font-size: 13px;">Silvestro, Tommaso Autru, CArmelo Scillia, Isabella Barone, Antonio Paratore, Alessandro Billè, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti davanti ai giudici della I sezione Penale a partire dal prossimo 16 gennaio </strong></p>

<p><strong style="font-size: 13px;">L’Azienda messinese acquedotti sarà parte civile, assistita dall’avvocato Alberto <strong>Gullino</strong>. Tra le parti civili anche un privato, assistito dall'avvocato Massimo <strong>Rizzo.</strong></strong></p>

<p><strong style="font-size: 13px;">A fine agosto il Tribunale del Riesame aveva rimesso in libertà Clemente e le annullato i provvedimenti disposti per i familiari di Pergolizzi, mentre aveva confermato la misura per la Barrile, che è ancora ai domiciliari. </strong></p>

<p><strong style="font-size: 13px;">L’inchiesta della Dia di Messina parte dopo le rivelazioni dell’imprenditore di Milazzo Francesco<strong> Duca,</strong> che dopo l’operazione <strong>Teckno</strong> sugli appalti al Cas si “pente” e racconta dei suoi contatti per aggiudicarsi le gare, facendo il nome di Francesco Clemente. Da lì gli investigatori ricostruiscono diversi affari trattati da Clemente, compresi i contatti con il costruttore Pergolizzi, già indagato per mafia. Poi i contatti tra i milazzesi e la presidente del consiglio comunale.</strong></p>

<p><strong style="font-size: 13px;">A quel punto gli uomini della Dia mettono sotto controllo anche l’esponente di Forza Italia e mappano i suoi contatti all’interno ed all’esterno degli uffici comunali, svelando quelle che ritengono pressioni poco chiare per agevolare importanti imprenditori alle prese con pratiche a Palazzo Zanca, come Bommarito e Pergolizzi, o i suoi interessi nella gestione di fatto dell’Amam per favorire le coop a lei vicine.</strong></p>