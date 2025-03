Giugliano-Messina, Banchieri: “Più forti di tutto. Ora scadenze vicine, istituzioni accelerino”

Il mister ringrazia tutti ma chiama in causa in prima persona Federico Basile: "Non vogliono che lo dica ma incombono altre scadenze, chi può darci una mano faccia presto"

GIUGLIANO – Così mister Simone Banchieri al termine della sfida tra Giugliano e Messina vinta in rimonta e in pieno recupero dai biancoscudati per tre reti a due: “Questa squadra non molla mai, questi ragazzi sono incredibili, i nostri tifosi sono incredibili. Oggi mancano tanti giocatori e devo cambiare anche i ruoli, ma siamo più forti di tutto perché teniamo a Messina. Spero che le istituzioni e chi può fare qualcosa per questa città lo faccia presto che le scadenze incombono. La partita l’abbiamo vinta venerdì, quando proviamo le palle inattive e vedo Marco Crimi con i compagni disposto ad andare in barriera a prendere le pallonate so di vincere, quello è lo spirito giusto. Esiste un Dio del calcio, noi facciamo gol alla fine ma Russo tra i pali per il Giugliano fa una partita spettacolare. Ci siamo avvicinati e continuiamo in questo modo, anche se mi dicono di non dirla questa cosa ora siamo vicini a delle scadenze e le istituzioni e il sindaco devono accelerare. È la squadra di una città importantissima e ci devono prestare la giusta attenzione”.

Sulla partita l’allenatore biancoscudato commenta: “Il Giugliano è una squadra forte, bene allenata da mister Bertotto. Noi oggi l’abbiamo preparata bene e abbiamo cercato di limitare al massimo le loro abilità. Siamo riusciti a enfatizzare le nostre, detto ciò noi abbiamo persone che lavorano con noi che meritano tanto, questi giocatori e questi tifosi le rappresentano al meglio. Siamo felici di rendere felici le persone grazie alle nostre prestazioni. Riposiamo, concentriamoci sulla prossima partita ma non arretriamo di un millimetro. La partita di oggi è emblematica, i due fuori ruolo Garofalo che fa l’esterno basso e Gyamfi che fa il centrale di difesa realizzano il secondo gol”.

In conclusione il mister: “Se mi chiedete chi rappresenta di più Messina per atteggiamento e tutto è Marco Crimi. Il calcio di premia in queste situazioni, Marco Crimi è disposto a morire calcisticamente per il Messina. Invito i tifosi che possono, che non lavorano, a venire a vedere gli allenamenti. Buchel stesso oggi gioca con un problema importante ma entra in campo e gioca, se non avesse un problema giocherebbe sempre titolare. Potrei nominare tutti, Tordini, Petrucci, Lia. La partita contro il Team Altamura è un’altra finale per noi, un’altra partita decisiva. Valuteremo domani con esami strumentali Marino e Haveri, altre squadre starebbero a piangere nella nostra situazione, io ai miei ragazzi insegno di crederci fino all’ultimo”.

Queste le dichiarazioni a RadioAmore del match winner Marco Crimi: “Questa partita e questa rete sono importantissime, ci permettono di portare a casa tre punti fondamentali. Nelle scorse partite abbiamo fatto buone prestazioni ma mancava la vittoria. Scavalcare ed esultare con i tifosi è stato liberatorio, è importantissimo anche per loro, siamo un’unica cosa. Da messinese far vedere ai ragazzi l’attaccamento dei nostri tifosi sensazionale è motivo d’orgoglio e ci porta qualcosa in più in campo”.

Fonte RadioAmore

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook dell’Acr Messina

