Capo d'Orlando, si punta a stabilizzare 135 precari. Avviate le procedure

Verso la stabilizzazione di 135 precari, nel comune di Capo d’Orlando. Dalla giunta comunale l’approvazione del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 e del regolamento per le procedure di reclutamento speciale transitorio.

I contrattisti a tempo determinato e il personale Asu continueranno a lavorare in regime di proroga per il 2019, sino alla firma dei contratti a tempo indeterminato. Un traguardo importante, commentato positivamente dall’amministrazione.

“Sarà un bel Natale per questi lavoratori e per le loro famiglie –dichiara il sindaco Franco Ingrillì- Sotto l’albero troveranno questo provvedimento, atteso e meritato, frutto di aspettative legittime maturate negli anni. A loro mi sono affezionato in questi due anni e mezzo di attività amministrativa e a loro riconosco responsabilità e senso di appartenenza. Rappresentano senza dubbio la spina dorsale della macchina comunale –conclude- e l’uscita dal precariato è l’unica doverosa risposta possibile da parte delle Istituzioni”.