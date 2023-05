Giunta e Consiglio: sinergia per rivedere le leggi datate - Tempostretto

Il Consiglio regionale fornirà personale di supporto amministrativo alla Giunta. Mancuso e Princi: "Passo determinante per semplificare i processi"

Dalla Regione Calabria una bella pagina di sintonia amministrativa tra Enti: il Consiglio regionale fornirà personale di supporto amministrativo alla Giunta per l’aggiornamento di leggi regionali datate.

Revisione e adeguamento della normativa

Si insedierà questa mattina, nell’aula commissione del Consiglio, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e della vice presidente della Giunta regionale, Giusi Princi, il gruppo di lavoro che avvierà la revisione e l’adeguamento della normativa regionale in materia di istruzione, attraverso una ricognizione della legislazione regionale vigente e la conseguente predisposizione di norme di adeguamento.

Sinergia tra uffici legislativi

“È la prima volta nella storia della Calabria – affermano in una nota Mancuso e Princi – che gli uffici legislativi di Giunta e Consiglio lavoreranno in sinergia per l’aggiornamento della normativa regionale. Si inizierà con il dipartimento istruzione, rivedendo la legge sul diritto allo studio, la n. 27 che addirittura risale all’85 e la legge n. 34 relativa al sistema universitario del 2001; a seguire saranno revisionate le leggi regionali datate che interessano altri dipartimenti. Questo aggiornamento permetterà di allinearci alla normativa nazionale e di semplificare i processi amministrativi”.

Operazione sostenuta da Occhiuto e Mancuso

“Questa operazione – si legge nelle nota -, fortemente sostenuta dai Presidenti Occhiuto e Mancuso, conferma la totale sintonia che intercorre tra i due Enti. Prezioso, anche nella fase preliminare, è stato il ruolo del segretario generale della Giunta, Eugenia Montilla, e del segretario generale del Consiglio, Maria Stefania Lauria, che, in quest’ultimo caso, in risposta alla richiesta di supporto legislativo, a firma della vice presidente Princi, ha prontamente indicato diverse figure tra cui: dirigenti dell’area del processo legislativo ed assistenza giuridica, funzionari amministrativi con contenuti di alta professionalità in servizio presso l’area processo legislativo, esperti giuridico-amministrativi in servizio presso il settore assistenza giuridica”.

Il tavolo

Al tavolo parteciperanno i segretari generali di Giunta e Consiglio, Montilla e Lauria, la dirigente generale del dipartimento Istruzione, Maria Francesca Gatto, la dirigente del settore Istruzione e Diritto allo studio, Anna Perani, il dirigente del settore Formazione e Pari opportunità, Menotti Lucchetta, il dirigente dell’Area Processo legislativo e Assistenza giuridica del Consiglio, Giovanni Fedele, il dirigente del settore Assistenza giuridica, Antonio Cortellaro.