Giuseppe Conte a Messina il 15 aprile per dire “No al ponte”

Appuntamento in via Circuito, lì dove dovrebbe sorgere il pilastro siciliano

Giuseppe Conte sarà a Messina lunedì 15 aprile per incontrare i cittadini dopo l’avviso di avvio del procedimento di espropriazione, in vista dell’annunciata approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

La visita del leader del MoVimento 5 Stelle in questa data assume una valenza estremamente importante, perché sabato 13 aprile scadono i termini per la presentazione delle osservazioni al procedimento di valutazione d’impatto ambientale e, dunque, sarà possibile conoscere le contestazioni proposte dai soggetti portatori d’interesse. Inoltre, martedì 16 aprile, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si riunirà la Conferenza dei Servizi per l’esame del progetto, a cui parteciperanno i sindaci di Messina e Villa San Giovanni, con il compito di difendere i loro territori.

Il programma

Alle 16.30 in Via Circuito, 135 – Torre Faro (di fronte al ristorante Gitano’s), sui luoghi oggetto di espropriazione e dove dovrebbe sorgere il pilone, l’avv. Carmelo Briguglio, unitamente a una delegazione di espropriati, illustrerà sul posto quanto prevede il progetto e le abitazioni che dovranno essere demolite.

A seguire, dalle 17:30, il Capo Peloro Hotel ospiterà un incontro pubblico al quale parteciperanno i rappresentanti dei principali comitati cittadini contrari alla realizzazione dell’opera, il “Comitato Invece del Ponte” con Elio Conti Nibali e Sergio De Cola, e il “Comitato No Ponte Capo Peloro” con Mariella Valbruzzi, del Wwf con Aurora Notarianni, di Legambiente, con Anna Giordano e l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti.

L’incontro sarà aperto dagli interventi dei deputati Antonio De Luca, capogruppo M5S all’Assemblea Regionale Siciliana, e Nuccio Di Paola, coordinatore regionale M5S, e della senatrice Barbara Floridia, presidente Commissione Vigilanza Rai.

Concluderà l’assemblea il presidente Giuseppe Conte.

