Giuseppe Ruggeri presiede il congresso dell’Associazione medici scrittori

Appuntamento a Rimini, e a settembre a Milazzo. Diversi i messinesi nell'Amsi

Si svolgerà alla Biblioteca Malatestana il 73° Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Scrittori Italiani (A.M.S.I.). Dal 23 al 25 maggio 2025, medici provenienti da tutta Italia si daranno convegno a Cesena per un appuntamento diventato ormai una tradizione per un’Associazione fondata nel lontano 1951 e nelle cui fila hanno militato personalità come Mario Tobino, Corrado Tumiati e Carlo Levi tanto per citarne solo alcuni.

Speciale il rapporto tra medicina e letteratura, come insegna la storia che lo fa risalire addirittura a San Luca, medico ed evangelista. Il presidente dell’Amsi, il messinese Giuseppe Ruggeri, eletto l’anno scorso a rappresentare l’associazione, sostiene che “non è un caso che alcuni tra i più importanti letterati dell’umanità siano stati anche medici, e dico ‘anche’ non per sminuire la professione che esercitiamo bensì per sottolineare l’intimo connubio vigente tra le due – per me mai distinte – attività di scrittore e di medico”.

Dell’A.M.S.I., tra i messinesi, fanno parte anche Alfredo Buttafarro, direttore editoriale del periodico associativo “La Serpe”, Attilio Andriolo, presidente dell’Associazione Culturale “Teseo”, Luisa Barbaro, Pippo Carauddo, Giovanni Albano, Anastasio Majolino.

Nel corso del Congresso, avrà luogo la cerimonia di premiazione del Premio Letterario “La Serpe d’Oro”,

dedicato quest’anno alla narrativa inedita. L’A.M.S.I. confluisce nell’U.M.E.M. (Unione Mondiale Medici Scrittori) presieduta dal medico e poeta lombardo Simone Bandirali e il cui Congresso annuale sarà ospitato per la prima volta dalla sua fondazione dal 10 al 14 settembre di quest’anno in Sicilia, a Milazzo.

