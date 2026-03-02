Glaucoma, un milione di malati in Italia e la metà non sa di esserne affetto

Screening gratuiti a Messina per la "Settimana mondiale del glaucoma" nei giorni 9, 10 e 13 marzo

MESSINA – La salute degli occhi passa, molto spesso, dalla prevenzione e da una diagnosi fatta al momento giusto: è stata presentata questa mattina, nella sede provinciale dell’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina, la ‘Settimana mondiale del glaucoma’ che, quest’anno, si svolgerà dall’8 al 14 marzo, promossa da Iapb Italia e Uici.

“In Italia sono un milione i malati di glaucoma, dei quali il 50 per cento è all’oscuro della malattia (nel mondo sono 76 milioni), arrivando troppe volte a una diagnosi tardiva, quando le possibilità di cure si riducono e la malattia è irreversibile”. Lo ha spiegato il presidente di Uici Messina, Costantino Mollica, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna.

“Oggi più che mai – ricorda Mollica – è fondamentale la prevenzione, in modo da salvaguardare quanto più possibile la salute degli occhi dalla cecità. Bisogna intervenire subito contro il glaucoma. Pertanto, lunedì 9, martedì 10 e venerdì 13 marzo abbiamo predisposto screening gratuiti nel nostro ambulatorio oculistico di via Santa Cecilia n.98, insieme ai nostri medici oculisti. Come sempre i servizi dell’Unione sono aperti alla città. Durante la ‘Settimana mondiale del glaucoma’ tutti avranno, quindi, la possibilità di effettuare un controllo, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. Per prenotare, telefonare allo 090.2938637”.

All’incontro con la stampa sono intervenuti anche il direttore del Centro regionale Helen Keller, Fabrizio Zingale, la psicologa dell’Uici di Messina, Simona Ceraolo e l’oculista, Maria Briguglio.

La psicologa Simona Ceraolo ha evidenziato “quanto la cecità e l’ipovisione abbiano un impatto enorme sulla persona, non solo in termini di costi sanitari”; aspetto sul quale è tornato il direttore del Centro regionale Helen Keller, Fabrizio Zingale, ricordando come per il glaucoma, ma più in generale, il 75 per cento dei casi di cecità e ipovisione sarebbero evitabili, se si effettuasse in modo tempestivo una corretta prevenzione”. Zingale rammenta che, proprio la prevenzione, è “tra i primi punti dello statuto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, oltre la sua mission a fianco dei noi vedenti e ipovedenti nell’ambito dell’assistenza, diritti e necessità degli iscritti”.

“Il nostro ambulatorio è aperto non solo alle persone disabili, ma è un servizio utile per aiutare le persone a salvaguardare la salute dei loro occhi– afferma la dottoressa Maria Briguglio – ; nello specifico, per quanto riguarda il glaucoma, sono importanti i controlli medici e la misurazione della pressione oculare. Si può fare una diagnosi in tempi molto rapidi e iniziare un percorso che non porti a un danno irreversibile della vista. Il glaucoma purtroppo è una malattia insidiosa che spesso non dà alcun avviso”.

Non è un caso che lo stimolo partito con la Campagna 2026 di Iapb Italia è: “Moviti!”. Il glaucoma si manifesta con una perdita di campo visivo. La malattia è la prima forma di cecità al mondo a carattere irreversibile e non dà sintomi fino alla sua evoluzione avanzata.