Gaetano Sciacca si candida a sindaco per Rinascita Messina

Candidatura civica per l'ingegnere, con il sostegno degli autonomisti siciliani. Giovedì la presentazione del progetto sostenuto dall'ex giudice Giorgianni

MESSINA – Una candidatura civica dopo la rottura con Marcello Scurria, sostenuto dal centrodestra. Il movimento Rinascita Messina punta sull’ingegnere Gaetano Sciacca come candidato a sindaco di Messina. Dopo essere stato già candidato sindaco, sostenuto dal Movimento Cinquestelle, nel 2018, questa sarà una nuova esperienza per l’ingegnere ed ex capo del Genio civile. A sostenere il progetto l’ex magistrato Angelo Giorgianni.

La presentazione è in programma giovedì 5 marzo, alle 17, nella sala multimediale dell’Istituto dei Padri

Rogazionisti di Cristo Re in Viale Principe Umberto 89. Lì il “movimento civico Rinascita Messina presenterà il proprio candidato. Contestualmente saranno resi pubblici i dettagli del sostegno, che si concretizzerà con una lista a supporto del candidato sindaco da parte della Federazione Movimenti Autonomisti Siciliani. Verranno inoltre presentate altre importanti alleanze per questa campagna elettorale, che vedono coinvolti comitati civici locali, movimenti politici regionali e nazionali che hanno deciso di sostenere con convinzione la nostra candidatura”.

“Messina merita coraggio, la nostra è una forza civica autonoma”

Così Rinascita Messina: “Il movimento ha maturato la volontà di proporsi direttamente come forza civica autonoma, capace di esprimere una candidatura autorevole, credibile e fortemente radicata nel territorio. Messina merita coraggio, visione e responsabilità. Noi siamo pronti”.

In particolare, l’ingegnere Sciacca ha trasformato il suo Messina 3S in movimento politico lo scorso novembre e da tempo è alla guida di Rinascita Messina in polemica e contrapposizione rispetto all’amministrazione Basile. Tramontata l’ipotesi di una convergenza con il centrosinistra, auspicata dalla senatrice Dafne Musolino.