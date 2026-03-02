 Gaetano Sciacca si candida a sindaco per Rinascita Messina

Gaetano Sciacca si candida a sindaco per Rinascita Messina

Marco Olivieri

Gaetano Sciacca si candida a sindaco per Rinascita Messina

Tag:

lunedì 02 Marzo 2026 - 21:29

Candidatura civica per l'ingegnere, con il sostegno degli autonomisti siciliani. Giovedì la presentazione del progetto sostenuto dall'ex giudice Giorgianni

MESSINA – Una candidatura civica dopo la rottura con Marcello Scurria, sostenuto dal centrodestra. Il movimento Rinascita Messina punta sull’ingegnere Gaetano Sciacca come candidato a sindaco di Messina. Dopo essere stato già candidato sindaco, sostenuto dal Movimento Cinquestelle, nel 2018, questa sarà una nuova esperienza per l’ingegnere ed ex capo del Genio civile. A sostenere il progetto l’ex magistrato Angelo Giorgianni.

Per Gaetano Sciacca candidato sindaco di Messina

La presentazione è in programma giovedì 5 marzo, alle 17, nella sala multimediale dell’Istituto dei Padri
Rogazionisti di Cristo Re in Viale Principe Umberto 89. Lì il “movimento civico Rinascita Messina presenterà il proprio candidato. Contestualmente saranno resi pubblici i dettagli del sostegno, che si concretizzerà con una lista a supporto del candidato sindaco da parte della Federazione Movimenti Autonomisti Siciliani. Verranno inoltre presentate altre importanti alleanze per questa campagna elettorale, che vedono coinvolti comitati civici locali, movimenti politici regionali e nazionali che hanno deciso di sostenere con convinzione la nostra candidatura”.

“Messina merita coraggio, la nostra è una forza civica autonoma”

Così Rinascita Messina: “Il movimento ha maturato la volontà di proporsi direttamente come forza civica autonoma, capace di esprimere una candidatura autorevole, credibile e fortemente radicata nel territorio. Messina merita coraggio, visione e responsabilità. Noi siamo pronti”.

In particolare, l’ingegnere Sciacca ha trasformato il suo Messina 3S in movimento politico lo scorso novembre e da tempo è alla guida di Rinascita Messina in polemica e contrapposizione rispetto all’amministrazione Basile. Tramontata l’ipotesi di una convergenza con il centrosinistra, auspicata dalla senatrice Dafne Musolino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Le presidenti uscenti si candidano con Basile. “Noi avvantaggiate? No, ci mettiamo in gioco” VIDEO
“Preferirei di no”, il nuovo cortometraggio del liceo Archimede VIDEO
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED